Купити мікропіга на OLX — стільки коштують декоративні свинки в Україні

Мініатюрна свинка. Фото: Pexels

Сучасні українці обирають домашніми улюбленцями не лише котів і собак. У декого доволі екзотичний смак на утримання єнотів, змій, тропічних птахів, комах тощо. Серед популярних тварин не останнє місце займають мініатюрні свинки. Попит на мікропігів зростає з кожним роком, про що свідчить кількість оголошень на порталі OLX.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують ручні свинки на OLX.

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Ціни на мікропігів в Україні

За таким запитом ми знайшли десятки оголошень на OLX. Українцям пропонують купити декоративну свинку як альтернативу цуцикам і кошенятам. Продавці запевняють, що мікропіги не потребують ретельного догляду, вони не вибагливі в їжі, не псують меблі у квартирі, а також дуже ласкаві з господарями. Іншими словами — ідеальні домашні тваринки.

"Декоративне порося для дому. Вони є чудовою альтернативою кішкам і собакам, оскільки не мають вовни або пуху, що може викликати алергію. Мінісвинки — дуже чисті та охайні тварини, ходять у лоток і не завдають шкоди меблям. Плюс привітні та контактні, ідеально підходять для сімей з дітьми. Люблять прогулянки на вулиці", — йдеться в одному з оголошень на OLX.

Середня вартість декоративного поросяти — від 10 000 до 12 000 грн.

Мікропіги на OLX. Фото: скриншот

Мікропіги на OLX. Фото: скриншот

Мікропіги на OLX. Фото: скриншот

Мікропіги на OLX. Фото: скриншот 1 / 4

Чому мікропіги популярні в Україні

Можна пояснити популярність тваринок різними причинами. По-перше, мікропіги стали символом заможності, оскільки ними захоплюються знаменитості. Достатньо купити декоративну свинку, аби підтвердити статус багатої людини. Це, звісно, демонстративний крок, оскільки їх вартість доволі бюджетна порівняно з деякими породами собак і котів.

По-друге, тваринок зручно утримувати завдяки мініатюрності. Вони не потребують великого простору, можуть жити у звичайних умовах. По-третє, не варто забувати про естетичну привабливість і затребуваність фото зі свинками у соціальних мережах. Instagram і TikTok заполонив відповідний контент, що вплинуло на попит.

Нагадаємо, власників тварин можуть серйозно покарати. Якщо вигулювати собаку у громадському місці, не прибравши за улюбленцем його екскременти, доведеться заплатити штраф.

Також ми писали, що необхідно дотримуватися певних правил під час перевезення тварин Укрзалізницею. Власники мають купити спеціальний квиток на чотирилапого, зробити ветеринарний документ і тримати собаку/кота в контейнері-переносці.