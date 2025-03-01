Купить микропига на OLX — столько стоят декоративные свинки в Украине

Миниатюрная свинка. Фото: Pexels

Современные украинцы выбирают домашними любимцами не только кошек и собак. У некоторых довольно экзотический вкус на содержание енотов, змей, тропических птиц, насекомых. Среди популярных животных не последнее место занимают миниатюрные свинки. Спрос на микропигов растет с каждым годом, о чем свидетельствует количество объявлений на портале OLX.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят ручные свинки на OLX.

Читайте также:

Цены на микропигов в Украине

По такому запросу мы нашли десятки объявлений на OLX. Украинцам предлагают купить декоративную свинку как альтернативу щенкам и котятам. Продавцы уверяют, что микропиги не нуждаются в тщательном уходе, они не прихотливы в еде, не портят мебель в квартире, а также очень ласковы с хозяевами. Другими словами — идеальные домашние животные.

"Декоративный поросенок для дома. Они являются отличной альтернативой кошкам и собакам, поскольку не имеют шерсти или пуха, что может вызвать аллергию. Минисвинки — очень чистые и чистоплотные животные, ходят в лоток и не наносят вреда мебели. Плюс приветливые и контактные, идеально подходят для семей с детьми. Любят прогулки на улице", — говорится в одном из объявлений на OLX.

Средняя стоимость декоративного поросенка — от 10 000 до 12 000 грн.

Микропиги на OLX. Фото: скриншот

Микропиги на OLX. Фото: скриншот

Микропиги на OLX. Фото: скриншот

Микропиги на OLX. Фото: скриншот 1 / 4

Почему микропиги популярны в Украине

Можно объяснить популярность зверьков разными причинами. Во-первых, микропиги стали символом состоятельности, поскольку ими увлекаются знаменитости. Достаточно купить декоративную свинку, чтобы подтвердить статус богатого человека. Это, конечно, демонстративный шаг, поскольку их стоимость довольно бюджетная по сравнению с некоторыми породами собак и кошек.

Во-вторых, животных удобно содержать благодаря миниатюрности. Они не требуют большого пространства, могут жить в обычных условиях. В-третьих, не стоит забывать об эстетической привлекательности и востребованности фото со свинками в социальных сетях. Instagram и TikTok заполонил соответствующий контент, что повлияло на спрос.

Напомним, владельцев животных могут серьезно наказать. Если выгуливать собаку в общественном месте, не убрав за любимцем его экскременты, придется заплатить штраф.

Также мы писали, что необходимо соблюдать определенные правила при перевозке животных Укрзализныцей. Владельцы должны купить специальный билет на четвероногого, сделать ветеринарный документ и держать собаку/кота в контейнере-переноске.