Правила перевезення тварин Укрзалізницею — вимоги до господарів

Кішка подорожує в переносці. Фото: Pinterest

Тварини стали нашими членами родин й тому багато хто не уявляє своїх подорожей без них. Щоб мандрівка із пухнастиками потягом не додала вам проблем, варто знати декілька нюансів їх перевезення.

Про правила подорожей потягом "друзів наших менших" нагадала Укрзалізниця.

Читайте також:

Правила перевезення тварин Укрзалізницею

Квитки на улюбленців можна придбати онлайн і їх вартість коштує як перевезення багажу. Цей документ зручно купувати в застосунку разом з придбанням квитків для себе. Якщо ви випадково про нього забули — квиток можна докупити онлайн пізніше.

Для мандрівок з улюбленцем Україною потрібно:

ветеринарний документ;

квиток на улюбленця,

За правила компанії та для зручності інших пасажирів тварину необхідно розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі.

Собак вище 45 см в холці можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

Кішка подорожує потягом. Фото: Pinterest

В Укрзалізниці попередили, що внутрішні правила перевезення тварин відрізняється від виїзду за кордон. Багато країн вимагають мікрочип та міжнародний документ.

В компанії порекомендували пасажирам при плануванні поїздок з тваринами за кордон звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила тимчасові рейси "романтичних поїздів" для військовослужбовців та їх близьких.

Також Новини.LIVE порівняли ціни на залізничні квитки в Україні та країнах ЄС.