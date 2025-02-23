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Елітні вагони Укрзалізниці — скільки коштує квиток

23 лютого 2025 15:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
VIP–вагони Укрзалізниці — як виглядають та скільки коштує квиток
Вагон Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Укрзалізниця пропонує для пасажирів різні умови для подорожі. Багатьох пасажирів цікавить, скільки вартують квитки у вагони VIP–класу та як вони виглядають.

Редакція Новини.LIVE розкаже, чи дійсно варто переплачувати за комфортні умови поїздки.

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Як виглядають вагони VIP–класу Укрзалізниці

У преміумвагонах доступна повноцінна кухня, спальня, їдальня–вітальня з плазмою та вбиральня. Один такий вагон в середньому вміщує 11 осіб. В його інтер'єрі є "позолочена" ліпнина, канделябри та вишукані різьблені меблі. Пасажири можуть скласти свої речі у велику шафу-купе та добре виспатись на двоспальному ліжку.

Вагони VIP–класу доступні для напрямків Київ–Львів, Одеса–Львів, Одеса–Харків, Київ–Дніпро. Охочим відпочити в таких апартаментах доведеться викласти від 16 000 до 34 000 грн. Квиток варто забронювати та оплатити за 5 днів до запланованої подорожі.

Елітні вагони Укрзалізниці — скільки коштує квиток - фото 1
Ліжко у вагоні VIP–класу Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Елітні вагони Укрзалізниці — скільки коштує квиток - фото 2
Їдальня у вагоні VIP–класу Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Елітні вагони Укрзалізниці — скільки коштує квиток - фото 3
Їдальня у вагоні VIP–класу УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Проте такі мандрівки були доступні лише до вересня 2024 року. Нині такими вагонами подорожують дипломати та іноземні політики. Наразі невідомо, коли Укрзалізниця надасть українцям право бронювати VIP–вагони для власних подорожей.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила тимчасові рейси "романтичних поїздів" для військовослужбовців та їх близьких. 

Також Новини.LIVE порівняли ціни на залізничні квитки в Україні та країнах ЄС. 

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