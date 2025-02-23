VIP-вагоны Укрзализныци - как выглядят и сколько стоит билет

Вагон Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця предлагает для пассажиров различные условия для путешествия. Многих пассажиров интересует, сколько стоят билеты в вагоны VIP-класса и как они выглядят.

Редакция Новини.LIVE расскажет, действительно ли стоит переплачивать за комфортные условия поездки.

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Как выглядят вагоны VIP-класса Укрзализныци

В премиум-вагонах доступна полноценная кухня, спальня, столовая-гостиная с плазмой и гардеробная. Один такой вагон в среднем вмещает 11 человек. В его интерьере есть "позолоченная" лепнина, канделябры и изысканная резная мебель. Пассажиры могут сложить свои вещи в большой шкаф-купе и хорошо выспаться на двуспальной кровати.

Вагоны VIP-класса доступны для направлений Киев-Львов, Одесса-Львов, Одесса-Харьков, Киев-Днепр. Желающим отдохнуть в таких апартаментах придется выложить от 16 000 до 34 000 грн. Билет стоит забронировать и оплатить за 5 дней до запланированного путешествия.

Кровать в вагоне VIP-класса Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Столовая в вагоне VIP-класса Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Столовая в вагоне VIP-класса УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Однако такие путешествия были доступны только до сентября 2024 года. Сейчас такими вагонами путешествуют дипломаты и иностранные политики. На данный момент неизвестно, когда Укрзализныця предоставит украинцам право бронировать VIP-вагоны для собственных путешествий.

Напомним, Укрзализныця запустила временные рейсы "романтических поездов" для военнослужащих и их близких.

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