VIP-вагоны Укрзализныци - как выглядят и сколько стоит билет

Элитные вагоны Укрзализныци — сколько стоит билет
Укрзализныця предлагает для пассажиров различные условия для путешествия. Многих пассажиров интересует, сколько стоят билеты в вагоны VIP-класса и как они выглядят.
Редакция Новини.LIVE расскажет, действительно ли стоит переплачивать за комфортные условия поездки.
Как выглядят вагоны VIP-класса Укрзализныци
В премиум-вагонах доступна полноценная кухня, спальня, столовая-гостиная с плазмой и гардеробная. Один такой вагон в среднем вмещает 11 человек. В его интерьере есть "позолоченная" лепнина, канделябры и изысканная резная мебель. Пассажиры могут сложить свои вещи в большой шкаф-купе и хорошо выспаться на двуспальной кровати.
Вагоны VIP-класса доступны для направлений Киев-Львов, Одесса-Львов, Одесса-Харьков, Киев-Днепр. Желающим отдохнуть в таких апартаментах придется выложить от 16 000 до 34 000 грн. Билет стоит забронировать и оплатить за 5 дней до запланированного путешествия.
Однако такие путешествия были доступны только до сентября 2024 года. Сейчас такими вагонами путешествуют дипломаты и иностранные политики. На данный момент неизвестно, когда Укрзализныця предоставит украинцам право бронировать VIP-вагоны для собственных путешествий.
Напомним, Укрзализныця запустила временные рейсы "романтических поездов" для военнослужащих и их близких.
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