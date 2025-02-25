Правила перевозки животных Укрзализныцей — требования к хозяевам

Путешествие с животными Укрзализныцей — что стоит знать хозяевам
Животные стали нашими членами семьи, поэтому многие не представляют своих путешествий без них. Чтобы путешествие с пушистиками поездом не добавило вам проблем, стоит знать несколько нюансов их перевозки.
О правилах путешествий поездом "друзей наших меньших" напомнила Укрзализныця.
Правила перевозки животных Укрзализныцей
Билеты на любимцев можно приобрести онлайн, и их стоимость стоит как перевозка багажа. Этот документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя. Если вы случайно о нем забыли — билет можно докупить онлайн позже.
Для путешествий с любимцем по Украине нужно:
- ветеринарный документ;
- билет на питомца.
По правилам компании и для удобства других пассажиров животное необходимо разместить в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади.
Собак выше 45 см в холке можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно надо купить также билет на питомца).
В Укрзализныце предупредили, что внутренние правила перевозки животных отличается от выезда за границу. Многие страны требуют микрочип и международный документ.
В компании порекомендовали пассажирам при планировании поездок с животными за границу обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращения домой.
Напомним, Укрзализныця запустила временные рейсы "романтических поездов" для военнослужащих и их близких.
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