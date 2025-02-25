Правила перевозки животных Укрзализныцей — требования к хозяевам

Кошка путешествует в переноске. Фото: Pinterest

Животные стали нашими членами семьи, поэтому многие не представляют своих путешествий без них. Чтобы путешествие с пушистиками поездом не добавило вам проблем, стоит знать несколько нюансов их перевозки.

О правилах путешествий поездом "друзей наших меньших" напомнила Укрзализныця.

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Правила перевозки животных Укрзализныцей

Билеты на любимцев можно приобрести онлайн, и их стоимость стоит как перевозка багажа. Этот документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя. Если вы случайно о нем забыли — билет можно докупить онлайн позже.

Для путешествий с любимцем по Украине нужно:

ветеринарный документ;

билет на питомца.

По правилам компании и для удобства других пассажиров животное необходимо разместить в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади.

Собак выше 45 см в холке можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно надо купить также билет на питомца).

Кошка путешествует на поезде. Фото: Pinterest

В Укрзализныце предупредили, что внутренние правила перевозки животных отличается от выезда за границу. Многие страны требуют микрочип и международный документ.

В компании порекомендовали пассажирам при планировании поездок с животными за границу обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращения домой.

Напомним, Укрзализныця запустила временные рейсы "романтических поездов" для военнослужащих и их близких.

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