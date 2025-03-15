Тварина загинула з вини ветеринара — чи існує відповідальність за неналежне лікування

Ветеринар і собака. Фото: Pexels

Випадки загибелі домашнього улюбленця через недбалість або помилку ветеринарного лікаря — це нерідкість в Україні. Постає питання, чи існує правова відповідальність фахівця, через дії/бездіяльність якого померла тварина.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можуть покарати ветеринара за смерть тварини.

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Відповідальність ветеринарів за неналежне лікування

За інформацією від Асоціації зоозахисних організацій України (АЗОУ), нормативно-правових актів для регулювання подібних питань у нас немає. Тобто адміністративна чи кримінальна відповідальність лікаря-ветеринара за загибель пацієнта-тварини в результаті непрофесійних дії відсутня.

Звернутися в суд, звісно, ніхто не забороняє, але довести вину фахівця буде непросто. Якщо ж вдасться зібрати докази неналежного надання медичних послуг тварині, то максимальне покарання — це позбавлення ліцензії на діяльність. Або ж відшкодування збитків власнику.

"Довести причинно-наслідкові зв’язки між недбалими діями ветеринара і загибеллю тварини дуже складно, особливо коли ветлікарня поспішно утилізує труп, щоб неможливо було зробити подальший розтин і судово-ветеринарну експертизу", — констатували в АЗОУ.

Що робити власникам загиблих тварин

У разі втрати домашнього улюбленця через помилку лікаря варто звернутися в суд, заручившись допомогою кваліфікованого юриста. За словами співробітниці юридичної фірми "Приходько та партнери" Дар’ї Єрьоменко, власнику тварини потрібно:

зібрати всі документи, які стосуються лікування, включно з квитанціями, історією хвороби, результатами тестів, рентгенівськими знімками тощо;

отримати висновок іншого ветеринара щодо причини смерті собаки/кота;

скласти письмову скаргу на лікаря та відправити його керівнику чи в орган ліцензування ветеринарної діяльності.

Якщо вдасться довести провину фахівця, його можуть притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. В Асоціації зоозахисних організацій України наголошують на необхідності створення протоколів діагностики та лікування чотирилапих улюбленців.

Нагадаємо, на спеціалізованому порталі OLX публікують чимало оголошень про продаж домашніх улюбленців, причому як звичайних собак/котів, так і екзотичних. За помірну ціну можна стати власником риби-змії, курчат породи легбар, гігантських тарганів та ін.

Також ми писали, що українцям пропонують купити декоративних свинок на OLX. Вони можуть замінити цуциків і кошенят, ставши домашніми улюбленцями. Середня вартість однієї тварини становить 10 000-12 000 грн у 2025 році.