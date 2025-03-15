Животное погибло по вине ветеринара — есть ли ответственность за ненадлежащее лечение

Ветеринар и собака. Фото: Pexels

Случаи гибели домашнего любимца из-за халатности или ошибки ветеринарного врача — это нередкость в Украине. Возникает вопрос, существует ли правовая ответственность специалиста, из-за действий/бездействия которого умерло животное.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли наказать ветеринара за смерть животного.

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Ответственность ветеринаров за ненадлежащее лечение

По информации от Ассоциации зоозащитных организаций Украины (АЗОУ), нормативно-правовых актов для регулирования подобных вопросов у нас нет. То есть административная или уголовная ответственность врача-ветеринара за гибель пациента-животного в результате непрофессиональных действий отсутствует.

Обратиться в суд, конечно, никто не запрещает, но доказать вину специалиста будет непросто. Если же удастся собрать доказательства ненадлежащего оказания медицинских услуг животному, то максимальное наказание — это лишение лицензии на деятельность. Или же возмещение убытков владельцу.

"Доказать причинно-следственные связи между халатными действиями ветеринара и гибелью животного очень сложно, особенно когда ветлечебница поспешно утилизирует труп, чтобы невозможно было сделать дальнейшее вскрытие и судебно-ветеринарную экспертизу", — констатировали в АЗОУ.

Что делать владельцам погибших животных

В случае потери домашнего любимца из-за ошибки врача стоит обратиться в суд, заручившись помощью квалифицированного юриста. По словам сотрудницы юридической фирмы "Приходько и партнеры" Дарьи Еременко, владельцу животного нужно:

собрать все документы, касающиеся лечения, включая квитанции, историю болезни, результаты тестов, рентгеновские снимки и т.д;

получить заключение другого ветеринара о причине смерти собаки/кота;

составить письменную жалобу на врача и отправить ее руководителю или в орган лицензирования ветеринарной деятельности.

Если удастся доказать вину специалиста, его могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. В Ассоциации зоозащитных организаций Украины отмечают необходимость создания протоколов диагностики и лечения четвероногих любимцев.

Напомним, на специализированном портале OLX публикуют немало объявлений о продаже домашних любимцев, причем как обычных собак/кошек, так и экзотических. За умеренную цену можно стать владельцем рыбы-змеи, цыплят породы легбар, гигантских тараканов и др.

Также мы писали, что украинцам предлагают купить декоративных свинок на OLX. Они могут заменить щенков и котят, став домашними любимцами. Средняя стоимость одного животного составляет 10 000-12 000 грн в 2025 году.