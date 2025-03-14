Штрафи для власників тварин — чи можуть покарати за купірування вух і хвоста

Собака з господарем. Фото: Pexels

Власники домашніх улюбленців можуть вдатися до різних кроків, аби змінити зовнішній вигляд тварини. Наприклад, підкласти собаку/кота під хірургічний ніж для купірування. Постає питання, чи дозволена така процедура в Україні та що буде господарям за вкорочування хвоста/вуха чотирилапого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує українцям за купірування.

Читайте також:

Штрафи за купірування хвоста і вух

В Україні немає конкретної норми про відповідальність господарів чотирилапих за хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду тварини. Так само прямо не заборонено скорочувати вуха і хвіст. Водночас Європейська конвенція про захист домашніх тварин, який Україна ратифікувала, містить табу на:

навмисне позбавлення голосу;

видалення зубів і пазурів;

купірування хвоста і вух.

Тож подібні вчинки можуть кваліфікувати як жорстоке поводження з домашніми улюбленцями. А стаття 89 Кодексу про адміністративні правопорушення визначає покарання за знущання, які завдали тваринам фізичного болю і страждань (без тілесних ушкоджень, каліцтва).

За відрізання або вкорочення вух/хвоста загрожує фінансова санкція в розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 3 400-5 100 грн. Також вихованця можуть конфіскувати, якщо його перебування у власника становить загрозу для життя чи здоров’я.

Варто уточнити, що існують винятки з правил. Заборона не поширюється на випадки появи ветеринарно-медичних показників. Тобто у разі рекомендацій фахівця, а не для косметичного покращення, процедура дозволяється.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вигулювати тварин у громадських місцях може бути фінансово невигідно. Бо неприбирання за домашніми улюбленцями карається штрафними санкціями. Іншими словами, доведеться заплатити гроші, якщо залишити екскременти собаки на вулиці.

Також ми писали, що в тренді досі залишаються декоративні свинки. Українці купують мікропігів як домашніх улюбленців, гуляють з ними, водять на регулярні ветеринарні огляди. Чимало оголошень про продаж тварин можна знайти на порталі OLX.