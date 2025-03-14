Штрафы для владельцев животных — могут ли наказать за купирование ушей и хвоста

Собака с владельцем. Фото: Pexels

Владельцы домашних любимцев могут прибегнуть к различным шагам, чтобы изменить внешний вид животного. Например, подложить собаку/кота под хирургический нож для купирования. Возникает вопрос, разрешена ли такая процедура в Украине и что будет хозяевам за укорачивание хвоста/уха четырехлапого.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за купирование.

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Штрафы за купирование хвоста и ушей

В Украине нет конкретной нормы об ответственности хозяев четвероногих за хирургические операции для изменения внешнего вида животного. Так же прямо не запрещено укорачивать уши и хвост. Однако Европейская конвенция о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала, содержит табу на:

намеренное лишение голоса;

удаление зубов и когтей;

купирование хвоста и ушей.

Поэтому подобные поступки могут квалифицировать как жестокое обращение с домашними любимцами. А статья 89 Кодекса об административных правонарушениях определяет наказание за издевательства, которые нанесли животным физическую боль и страдания (без телесных повреждений, увечья).

За отрезание или укорачивание ушей/хвоста грозит финансовая санкция в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3 400-5 100 грн. Также питомца могут конфисковать, если его пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья.

Стоит уточнить, что существуют исключения из правил. Запрет не распространяется на случаи появления ветеринарно-медицинских показаний. То есть в случае рекомендаций специалиста, а не для косметического улучшения, процедура разрешается.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, выгуливать животных в общественных местах может быть финансово невыгодно. Ведь неуборка за домашними любимцами наказывается штрафными санкциями. Другими словами, придется заплатить деньги, если оставить экскременты собаки на улице.

Также мы писали, что в тренде до сих пор остаются декоративные свинки. Украинцы покупают микропигов как домашних любимцев, гуляют с ними, водят на регулярные ветеринарные осмотры. Немало объявлений о продаже животных можно найти на портале OLX.