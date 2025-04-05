Які породи собак мають бути у наморднику на вулиці — штрафи у 2025 році

Штраф до 5100 грн — які породи собак мають гуляти в наморднику
В Україні існують вимоги щодо вигулу собак у громадських місцях. Навіть у найспокійнішої тварини можуть траплятися спалахи агресії, особливо щодо інших чотирилапих, зокрема котів. Тому власників зобов’язали вигулювати домашніх улюбленців виключно в наморднику та на повідцю. Інакше загрожують чималі фінансові санкції.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які породи собак вважають небезпечними і що буде за вигул без намордника.
Небезпечні породи собак
Постановою Кабінету Міністрів № 1164 від 10 листопада 2021 року затверджено перелік небезпечних порід собак. Вони особливо схильні до агресивної поведінки, тож власники зобов’язанні тримати їх на повідцю під час перебування у громадських місцях. Так само обов’язковим є намордник.
До списку небезпечних порід входять:
- акіта-іну;
- бульдог американський;
- бульмастиф;
- бультер’єр англійський;
- вівчарка;
- вовкодав ірландський;
- гампр;
- доберман;
- мастиф;
- кангал;
- кане-корсо;
- као де сера де астрела (португальський пастуший собака);
- марема;
- ротвейлер;
- тер’єр американський;
- метиси всіх зазначених порід.
Господарі відповідальні за своїх чотирилапих улюбленців, тому повинні розуміти, що носіння намордника є запорукою безпеки для оточуючих
Штрафи за порушення
Існує стаття 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, якою встановлені штрафи для українців за недотримання правил утримання собак і котів. Вигул тварин без повідця і намордника (крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних) тягне за собою попередження або штраф у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн).
Для посадових осіб сума більша — від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів (340-850 грн). За повторне аналогічне порушення протягом року доведеться заплатити від 340 до 510 грн фізичним особам і від 510 до 1 020 грн посадовцям.
Якщо відсутність повідця чи намордника призвела до заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну, то штраф збільшується до 1 700-3 400 грн (для фізичних осіб) і до 3 400-5 100 грн (для посадових осіб).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, господарів тварин можуть посадити у в’язницю за знущання над домашніми улюбленцями. Якщо жорстокі дії людини призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, то винуватця посадять за ґрати на 1-3 роки.
Також ми писали, що українців можуть оштрафувати за купірування хвоста і вух тварини. Втручання в зовнішність кваліфікують як знущання, які завдали фізичного болю і страждань. Це карається санкцією в розмірі 3 400-5 100 грн.
Читайте Новини.LIVE!