Які породи собак мають бути у наморднику на вулиці — штрафи у 2025 році

Господар із собакою на вулиці. Фото: Unsplash

В Україні існують вимоги щодо вигулу собак у громадських місцях. Навіть у найспокійнішої тварини можуть траплятися спалахи агресії, особливо щодо інших чотирилапих, зокрема котів. Тому власників зобов’язали вигулювати домашніх улюбленців виключно в наморднику та на повідцю. Інакше загрожують чималі фінансові санкції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які породи собак вважають небезпечними і що буде за вигул без намордника.

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Небезпечні породи собак

Постановою Кабінету Міністрів № 1164 від 10 листопада 2021 року затверджено перелік небезпечних порід собак. Вони особливо схильні до агресивної поведінки, тож власники зобов’язанні тримати їх на повідцю під час перебування у громадських місцях. Так само обов’язковим є намордник.

До списку небезпечних порід входять:

акіта-іну;

бульдог американський;

бульмастиф;

бультер’єр англійський;

вівчарка;

вовкодав ірландський;

гампр;

доберман;

мастиф;

кангал;

кане-корсо;

као де сера де астрела (португальський пастуший собака);

марема;

ротвейлер;

тер’єр американський;

метиси всіх зазначених порід.

Господарі відповідальні за своїх чотирилапих улюбленців, тому повинні розуміти, що носіння намордника є запорукою безпеки для оточуючих

Штрафи за порушення

Існує стаття 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, якою встановлені штрафи для українців за недотримання правил утримання собак і котів. Вигул тварин без повідця і намордника (крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних) тягне за собою попередження або штраф у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн).

Для посадових осіб сума більша — від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів (340-850 грн). За повторне аналогічне порушення протягом року доведеться заплатити від 340 до 510 грн фізичним особам і від 510 до 1 020 грн посадовцям.

Якщо відсутність повідця чи намордника призвела до заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну, то штраф збільшується до 1 700-3 400 грн (для фізичних осіб) і до 3 400-5 100 грн (для посадових осіб).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, господарів тварин можуть посадити у в’язницю за знущання над домашніми улюбленцями. Якщо жорстокі дії людини призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, то винуватця посадять за ґрати на 1-3 роки.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати за купірування хвоста і вух тварини. Втручання в зовнішність кваліфікують як знущання, які завдали фізичного болю і страждань. Це карається санкцією в розмірі 3 400-5 100 грн.