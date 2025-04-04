В’язниця для власників тварин — за що українцям доведеться поплатитися

Собака на прогулянці. Фото: Pexels

Господарі собак і котів несуть відповідальність за своїх улюбленців. Власників домашніх тварин здебільшого карають штрафами за недотримання правил утримання чотирилапих. Але існують статті закону, відповідно до яких українців чекає сувора розплата, аж до позбавлення волі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке максимальне покарання загрожує власникам тварин в Україні.

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У Кримінальному кодексі є стаття 299 "Жорстоке поводження з тваринами". Вона передбачає суворі наслідки для українців, які не виконали обов’язок дбайливого господаря. Зокрема за жорстокість до собаки чи кота, що призвела до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, саджають за ґрати на 1-3 роки.

Таке ж покарання слідує за нацьковування тварин одна на одну і пропаганду вчинків, що мають ознаки жорстокого поводження (або поширення матеріалів із подібними закликами).

У разі вчинення перелічених дій у присутності малолітньої особи чи неповнолітнього, строк позбавлення волі збільшується до 3-5 років. А домашнього улюбленця конфіскують (закон поширюється на безпритульних тварин теж).

Позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з вилученням постраждалої тварини караються:

дії, вчинені з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин;

дії, вчинені повторно або групою осіб;

насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті.

Стільки ж доведеться відсидіти у в’язниці за перелічені злочини, скоєні з метою створення зображень, кіно-, відео- чи аудіопродукції, за поширення контенту, що пропагує жорстоке поводження з тваринами.

Натомість умисні знущання над чотирилапими без тілесних ушкоджень, залишення улюбленців напризволяще (наприклад, у закритій машині під час спеки), неправильне транспортування, купірування вух і хвоста тягнуть за собою лише адміністративну відповідальність, тобто штрафи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні відсутня кримінальна чи адміністративна відповідальність ветеринарів за загибель тварини-пацієнта через непрофесійність. Максимум — позбавлення ліцензії або відшкодування збитків власнику через суд.

Також ми писали, що для власників домашніх тварин передбачено штраф. За неприбирання екскрементів улюбленців у громадських місцях доведеться заплатити від 170 до 340 грн, а посадовцям — від 340 до 850 грн. Альтернативою є звичайне попередження.