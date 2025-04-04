Тюрьма для владельцев животных — за что украинцам придется поплатиться

Собака на прогулке. Фото: Pexels

Хозяева собак и кошек несут ответственность за своих любимцев. Владельцев домашних животных в основном наказывают штрафами за несоблюдение правил содержания четвероногих. Но существуют статьи закона, в соответствии с которыми украинцев ждет суровая расплата, вплоть до лишения свободы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое максимальное наказание грозит владельцам животных в Украине.

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В Уголовном кодексе есть статья 299 "Жестокое обращение с животными". Она предусматривает суровые последствия для украинцев, которые не выполнили обязанность заботливого хозяина. В частности за жестокость к собаке или коту, которая привела к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного, сажают за решетку на 1-3 года.

Такое же наказание следует за натравливание животных друг на друга и пропаганду поступков, имеющих признаки жестокого обращения (или распространение материалов с подобными призывами).

В случае совершения перечисленных действий в присутствии малолетнего лица или несовершеннолетнего, срок лишения свободы увеличивается до 3-5 лет. А домашнего любимца конфискуют (закон распространяется на бездомных животных тоже).

Лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с изъятием пострадавшего животного наказываются:

действия, совершенные с особой жестокостью или в отношении двух и более животных;

действия, совершенные повторно или группой лиц;

насильственные действия в отношении животного, направленные на удовлетворение половой страсти.

Столько же придется отсидеть в тюрьме за перечисленные преступления, совершенные с целью создания изображений, кино-, видео- или аудиопродукции, за распространение контента, пропагандирующего жестокое обращение с животными.

Зато умышленные издевательства над четвероногими без телесных повреждений, оставление любимцев на произвол судьбы (например, в закрытой машине во время жары), неправильная транспортировка, купирование ушей и хвоста влекут за собой только административную ответственность, то есть штрафы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине отсутствует уголовная или административная ответственность ветеринаров за гибель животного-пациента из-за непрофессионализма. Максимум — лишение лицензии или возмещение убытков владельцу через суд.

Также мы писали, что для владельцев домашних животных предусмотрен штраф. За неуборку экскрементов любимцев в общественных местах придется заплатить от 170 до 340 грн, а должностным лицам — от 340 до 850 грн. Альтернативой является обычное предупреждение.