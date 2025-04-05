Какие породы собак должны быть в наморднике на улице — штрафы в 2025 году

Хозяин с собакой на улице. Фото: Unsplash

В Украине существуют требования по выгулу собак в общественных местах. Даже у самого спокойного животного могут случаться вспышки агрессии, особенно в отношении других четвероногих, в частности котов. Поэтому владельцев обязали выгуливать домашних любимцев исключительно в наморднике и на поводке. Иначе грозят немалые финансовые санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие породы собак считают опасными и что будет за выгул без намордника.

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Опасные породы собак

Постановлением Кабинета Министров № 1164 от 10 ноября 2021 года утвержден перечень опасных пород собак. Они особенно склонны к агрессивному поведению, поэтому владельцы обязаны держать их на поводке во время пребывания в общественных местах. Так же обязательным является намордник.

В список опасных пород входят:

акита-ину;

бульдог американский;

бульмастиф;

бультерьер английский;

овчарка;

волкодав ирландский;

гампр;

доберман;

мастиф;

кангал;

кане-корсо;

као де сера де астрела (португальская пастушья собака);

марема;

ротвейлер;

терьер американский;

метисы всех указанных пород.

Хозяева ответственны за своих четверолапых питомцев, поэтому должны понимать, что ношение намордника является залогом безопасности для окружающих

Штрафы за нарушения

Существует статья 154 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлены штрафы для украинцев за несоблюдение правил содержания собак и котов. Выгул животных без поводка и намордника (кроме собак, породы которых не внесены в Перечень опасных) влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн).

Для должностных лиц сумма больше — от 20 до 50 необлагаемых минимумов (340-850 грн). За повторное аналогичное нарушение в течение года придется заплатить от 340 до 510 грн физическим лицам и от 510 до 1 020 грн должностным лицам.

Если отсутствие поводка или намордника привело к причинению вреда здоровью человека или его имуществу, то штраф увеличивается до 1 700-3 400 грн (для физических лиц) и до 3 400-5 100 грн (для должностных лиц).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, хозяев животных могут посадить в тюрьму за издевательства над домашними любимцами. Если жестокие действия человека привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного, то виновника посадят за решетку на 1-3 года.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за купирование хвоста и ушей животного. Вмешательство во внешность квалифицируют как издевательства, которые нанесли физическую боль и страдания. Это карается санкцией в размере 3 400-5 100 грн.