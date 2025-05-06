Какой тип пола выбрать для дома с собакой — винил, ламинат или плитка

Девушка с собакой. Фото: Freepik

В доме, где живет собака, даже самые незначительные элементы интерьера требуют переосмысления. Пол — один из них. Он должен выдерживать ежедневную нагрузку в виде когтей, влаги, шерсти и случайных "подарков", не теряя вида и безопасности. Поэтому вопрос, какой пол выбрать для жилья с собакой, — не о стиле, а прежде всего о функциональности и выносливости.

Как отмечают специалисты магазина для ремонта "Львовский Дядя", собаки активно взаимодействуют с пространством, и пол испытывает значительную нагрузку. Чтобы сделать правильный выбор, важно учесть несколько ключевых аспектов.

Реклама

Читайте также:

Царапины от когтей. Бег, игры или даже обычное потягивание оставляют следы на поверхности.

Влага и грязь. Перевернутые миски, мокрые лапы после дождя или грязь с прогулок — все это тестирует устойчивость покрытия.

Безопасность. Скользкий пол может быть опасным, особенно для щенков или старших собак.

Комфорт. Покрытие не должно быть слишком твердым или холодным, чтобы собаке было удобно.

Уход. Пол должен легко очищаться от шерсти, пятен и запахов.

Эти факторы определяют, насколько долго и комфортно вы и ваш любимец сможете наслаждаться домом.

Лучшие типы напольных покрытий для дома с собакой

Рассмотрим популярные материалы, оценив их пригодность для жизни с собакой с точки зрения практичности, безопасности и стиля.

Ламинат — выглядит стильно, но не идеален

Ламинат привлекает своим видом и многообразием дизайнов — он может имитировать натуральное дерево или камень. Благодаря твердой поверхности он достаточно хорошо сопротивляется царапинам, что удобно для владельцев собак. Его легко убирать — шерсть, пыль и мелкий мусор не задерживаются.

Однако есть нюансы: ламинат, особенно более дешевых классов, может быть скользким, что опасно для животных. Кроме того, при попадании воды он часто набухает, деформируется или теряет вид. Так что использовать его рядом с местом для еды собаки — не лучшая идея.

Собака на ламинате. Фото: Freepik

Винил — выносливый и комфортный для лап

Виниловые покрытия отличаются чрезвычайной устойчивостью к влаге, царапинам и деформациям. Именно поэтому они часто становятся выбором номер один для домов с домашними животными. Винил достаточно мягкий, чтобы лапам собаки было комфортно, но в то же время прочный для ежедневной активности.

Самый большой недостаток — внешний вид. Более дешевые варианты могут выглядеть искусственно или даже "пластиково", что не всегда уместно в современных интерьерах. Однако премиальные коллекции уже давно предлагают эстетические решения, которые не уступают ламинату или паркету.

Собака на виниловом покрытии. Фото: floorsforpaws.com

Керамическая плитка — долговечность на годы

Это один из самых прочных вариантов пола. Плитка не боится влаги, не царапается, не впитывает запахи, ее легко убирать — идеальный вариант для кухни, коридора или веранды. Собака может хоть каждый день проливать воду или бегать — плитке это не повредит.

Но есть и обратная сторона — твердость и холод. Ходить или лежать на плитке не очень комфортно, особенно в холодное время года. Если собака крупная, старшая или имеет проблемы с суставами, такая поверхность может ухудшить ее состояние. Кроме того, плитка может быть скользкой, так что без специальных ковриков не обойтись.

Собака на кухне с плиткой. Фото: Freepik

Натуральное дерево — эстетика, требующая ухода

Деревянный пол всегда добавляет уюта и статуса. Некоторые породы, такие как дуб или ясень, имеют довольно высокую плотность, что частично защищает от царапин. Кроме того, дерево теплое и приятное для лап.

Однако этот вариант требует осторожности. Дерево боится влаги, а когти собаки могут легко оставлять на нем следы. Чтобы сохранить красивый вид, нужно регулярно ухаживать за поверхностью, обновлять покрытие и контролировать влажность в помещении.

Собака на деревянном полу. Фото: napervillehardwood.com

Ковер — мягкость, которая имеет свою цену

Ковровые покрытия обеспечивают максимальный комфорт для животных. Они теплые, не скользкие, защищают от шума. Для старших собак, которым важно избегать скольжения, это настоящая находка.

Но вместе с этим ковер — наиболее проблемный вариант в уходе. Он быстро впитывает запахи, накапливает шерсть, пыль, аллергены. Вывести пятна от еды или слюны бывает сложно. Поэтому этот вариант подходит лишь в случаях, когда хозяин готов к регулярной профессиональной чистке.

Собака на ковре. Фото: Freepik

Как выбрать и ухаживать за полом: практические советы

Выбирайте прочные материалы. Винил или ламинат с защитным слоем минимизируют царапины, а плитка подойдет для влажных зон.

Избегайте скользкости. Добавляйте коврики в зонах отдыха собаки, чтобы уменьшить риск травм.

Подбирайте цвет. Светлые полы маскируют шерсть светлых собак, темные — темных. Текстурированная поверхность скрывает мелкие царапины.

Регулярный уход. Подстригайте когти собаки, чтобы уменьшить повреждения, и используйте пылесос с влажной тряпкой для чистоты.

Ранее мы рассказывали, сколько животных разрешено держать в квартире, ведь в Украине растет количество домашних животных, которых люди берут с улицы или покупают. Однако возникает вопрос: есть ли законные ограничения на количество любимцев в квартире? Важно понимать, когда большая любовь к животным может стать административным нарушением.

Также напомним, что согласно украинскому законодательству, выгул собак в общественных местах разрешается только при условии использования намордника и поводка. Это связано с тем, что даже дружелюбные животные могут проявлять агрессию, особенно к другим собакам или котам. За нарушение этих правил предусмотрены значительные штрафы для владельцев.