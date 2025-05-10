Какая недвижимость не подлежит разделу при разводе в Украине

Мужчина и женщина за столом. Фото: Freepik

Развод — это не только эмоционально сложный процесс, но и юридически запутанный, особенно когда речь идет о разделе имущества. В Украине супруги имеют право делить совместно нажитое имущество, но есть категории недвижимости, которые остаются вне раздела. Понимание этих нюансов может сэкономить время, нервы и средства.

Согласно Семейному кодексу Украины, имущество, приобретенное супругами за время брака, считается общей совместной собственностью и подлежит разделу поровну, если иное не предусмотрено брачным договором или соглашением сторон. Раздел может происходить добровольно через нотариально удостоверенный договор или через суд в случае спора. Однако есть исключения: определенные категории имущества считаются личной собственностью одного из супругов и не делятся при разводе.

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Недвижимость, полученная в дар или в наследство

Если квартира или дом были подарены одному из супругов родственниками или другими лицами, это — личная собственность. То же самое касается наследства. Даже если дарение или наследование имели место во время брака — жилье остается в собственности того, кто его получил.

Адвокат Галина Николаева в качестве примера приводит ситуацию: мужчина получил в наследство от родителей дом. Но даже проживая в нем с женой после оформления наследства — эта недвижимость не делится.

Приватизированное жилье

Все объекты, которые один из супругов приватизировал в соответствии с Законом Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", признаются его личной собственностью, независимо от времени заключения брака. Если приватизация состоялась на одного из супругов, это жилье не подлежит разделу.

Земельный участок, полученный в порядке бесплатной приватизации

Это исключение менее распространенное, но важное. Если один из супругов оформил бесплатную приватизацию земли во время брака — участок остается его личным имуществом.

Имущество, купленное за личные средства

Если у супругов до брака были личные сбережения (например, средства от продажи ранее приобретенного имущества), и за них была приобретена недвижимость — такая недвижимость не подлежит разделу, даже если она была куплена в браке. Важно иметь документальное подтверждение источника средств.

Например, если муж продал свою добрачную квартиру и купил новую, эта новая квартира не делится.

Если вкладывались вместе: нюансы, которые меняют все

Бывают ситуации, когда имущество формально принадлежит одному из супругов, но в его улучшение вкладывались оба. Например:

сделан капитальный ремонт за общие средства;

достройка или реконструкция жилья;

существенное улучшение технического состояния.

В таких случаях суд может признать это имущество общей совместной собственностью или обязать компенсировать вложенные средства. Но доказывание вклада лежит на том, кто его заявляет. Необходимые документы — чеки, договоры, банковские выписки, даже расписки от мастеров.

Подарок обоим супругам

Если недвижимость была подарена обоим супругам (например, квартира по договору дарения оформлена на мужа и жену), она считается совместной собственностью и подлежит разделу.

На кого оформлено — имеет значение

Даже если имущество было куплено за личные средства одного из супругов, но зарегистрировано на обоих, оно автоматически становится общим. В судебной практике такие случаи не редкость.

Николаева рекомендует оформлять право собственности с учетом источника средств.

Как избежать споров

Чтобы минимизировать риски при разделе имущества, адвокат советует:

сохраняйте документы. Чеки, договоры, расписки и справки о доходах помогут доказать ваш вклад в имущество или его происхождение;

заключайте брачный договор. Он позволяет заранее определить, какое имущество останется личным;

не вкладывайте все сбережения в чужую собственность. Если недвижимость принадлежит партнеру, будьте осторожны с инвестициями в ее улучшение без юридических гарантий;

консультируйтесь с юристом. Перед покупкой или дарением недвижимости уточните, как правильно оформить документы, чтобы защитить свои права.

Николаева также отмечает — подаренное, приватизированное и унаследованное — не делится. Но все, что улучшено или куплено без четкой фиксации источника средств — потенциально подлежит разделу.

Ранее мы рассказывали, сколько лет совместного проживания в гражданском браке является основанием для раздела имущества. Многие пары годами живут вместе без официальной регистрации, совместно приобретая разнообразное имущество. В случае прекращения таких отношений вопрос раздела этого имущества становится предметом обсуждения.

Отметим также, после развода чрезвычайно важно обустроить личное пространство так, чтобы оно не напоминало о прошлом, а способствовало началу нового этапа. Для этого стоит избавиться от определенных вещей, которыми вы пользовались во время брака. Такое очищение поможет создать комфортную среду, которая будет способствовать вашему эмоциональному восстановлению и двигаться вперед.