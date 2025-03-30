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Без жалю — що варто негайно викинути після розлучення

30 березня 2025 11:45
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що заважає рухатися далі після розриву — позбудьтеся цього
Сварка у подружжя. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Після розлучення важливо створити комфортний простір, який не буде нагадувати про минуле та допоможе розпочати новий життєвий етап. Для того, аби це зробити, потрібно викинути кілька речей, якими ви користувалися в шлюбі.

Новини.LIVE з'ясували, чого негайно треба позбутися.

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Які речі потрібно викинути після розлучення

На думку психологів, розлучення — це завжди стрес для кожної людини. Щоб повернутися до звичного життя, може минути чимало часу, і давати волю емоціям цілком нормально. Однак ви можете прискорити процес прийняття ситуації, викинувши речі, які нагадують про вашого колишнього. Серед них:

Фото та подарунки

Спільні фотографії, подарунки та пам'ятні дрібниці можуть викликати непотрібні спогади. Їх варто видалити або прибрати, аби уникнути емоційних тригерів. 

Які речі потрібно викинути після розлучення
Чоловік робить подарунок своїй коханій. Фото: freepik

Постільна білизна та рушники

Такі інтимні предмети можуть зберігати енергетику минулих стосунків. Якщо ви хочете почати новий розділ у житті, їх варто оновити. 

Прикраси

Прикраси, які подарував ваш колишній партнер, не варто одразу продавати чи перетоплювати. На перший час заховайте їх у таємне місце, а коли мине достатньо часу, знову будете насолоджуватися красивими ювелірними виробами.

Посуд та келихи

Спільно використовуваний посуд, особливо той, що асоціюється з особливими моментами, варто замінити, щоб уникнути спогадів. Краще купити новий набір і разом з ним у життя прийдуть інші приводи для того, аби відкоркувати пляшку вина. 

Що робити після розлучення
Пара п'є вино. Фото: freepik

Весільні атрибути

Сукня, фата, обручки та інші предмети, пов'язані з весіллям, можуть нагадувати про минуле. Тому їх також краще заховати, аби це не викликало тригерів та сліз. 

Звісно, викинувши усі ці речі, ви не викинете так просто з голови людину, з якою були упродовж багатьох років. Однак очищення простору від цих речей сприятиме емоційному відновленню та допоможе налаштуватися на позитивні зміни в житті.​

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12:31 У Києві чоловік скоїв низку брутальних крадіжок — що вирішив суд

12:25 Гегсет переорієнтував армію США на головну загрозу, — WP

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:24 У водоймах Одещини заборонять ловити рибу — чому

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