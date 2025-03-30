Что мешает двигаться дальше после разрыва — избавьтесь от этого

Ссора у супругов. Фото: freepik

После развода важно создать комфортное пространство, которое не будет напоминать о прошлом и поможет начать новый жизненный этап. Для того чтобы это сделать, нужно выбросить несколько вещей, которыми вы пользовались в браке.

Новини.LIVE выяснили, от чего немедленно надо избавиться.

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Какие вещи нужно выбросить после развода

По мнению психологов, развод — это всегда стресс для каждого человека. Чтобы вернуться к привычной жизни, может пройти немало времени и давать волю эмоциям вполне нормально. Однако вы можете ускорить процесс принятия ситуации, выбросив вещи, которые напоминают о вашем бывшем. Среди них:

Фото и подарки

Совместные фотографии, подарки и памятные мелочи могут вызвать ненужные воспоминания. Их следует удалить или убрать, чтобы избежать эмоциональных триггеров.

Мужчина делает подарок своей возлюбленной. Фото: freepik

Постельное белье и полотенца

Такие интимные предметы могут хранить энергетику прошлых отношений. Если вы хотите начать новую главу в жизни, их стоит обновить.

Украшения

Украшения, которые подарил ваш бывший партнер, не стоит сразу продавать или перетапливать. На первое время спрячьте их в тайное место, а когда пройдет достаточно времени, снова будете наслаждаться красивыми ювелирными изделиями.

Посуда и бокалы

Совместно используемую посуду, особенно ту, что ассоциируется с особыми моментами, стоит заменить, чтобы избежать воспоминаний. Лучше купить новый набор и вместе с ним в жизнь придут другие поводы для того, чтобы откупорить бутылку вина.

Пара пьет вино. Фото: freepik

Свадебные атрибуты

Платье, фата, кольца и другие предметы, связанные со свадьбой, могут напоминать о прошлом. Поэтому, их также лучше спрятать, чтобы это не вызвало триггеров и слез.

Конечно, выбросив все эти вещи, вы не выбросите так просто из головы человека, с которым были на протяжении многих лет. Однако, очищение пространства от этих вещей будет способствовать эмоциональному восстановлению и поможет настроиться на позитивные изменения в жизни.

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