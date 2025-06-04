Скільки коштує заповіт у 2025 — цінники державних та приватних нотаріусів

Спадщина в Україні — скільки коштує скласти заповіт у 2025
Заповіт — це офіційний документ, у якому людина визначає, що буде з її майном після смерті. Та не всі розуміють, хто може його оформити, скільки це коштує та які нюанси варто врахувати.
Про те, скільки коштує скласти заповіт у 2025 році та чи відрізняється ціна у державних і приватних нотаріусів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто може залишити заповіт
Заповіт може залишити лише повнолітня особа, яка усвідомлює свої дії та має право самостійно розпоряджатися своїм майном. Зазвичай це люди, яким вже виповнилося 18 років. Проте є винятки. Зокрема:
- неповнолітні, які стали батьками;
- підлітки, які досягли 16-річного віку й офіційно працюють або стали підприємцями.
Також, якщо людина ще не досягла повноліття, але вже одружилася, то з моменту реєстрації цього шлюбу вона автоматично набуває повної дієздатності. Цей статус зберігається навіть після розлучення.
Скільки коштує оформлення заповіту у 2025 році
Вартість заповіту залежить від складності документа. Якщо в ньому згадується багато майна або кілька спадкоємців, а також є додаткові умови (наприклад, хто отримає майно в разі відмови основного спадкоємця чи обмеження у користуванні майном), то ціна зростає.
На остаточну вартість також впливає, чи потрібна консультація нотаріуса. Якщо людина хоче, щоб фахівець допоміг їй правильно сформулювати волю, підібрати форму документа й уникнути юридичних помилок — це окрема послуга.
Згідно з тарифами, затвердженими Міністерством юстиції України, вартість складання заповіту у державного нотаріуса становить:
- простий заповіт — 253 грн;
- заповіт зі свідками — 538 грн;
- спільний заповіт подружжя — 506 грн;
- таємний заповіт — 506 грн;
- із заповідальним відказом — 474 грн;
- із призначенням виконавця — 506 грн;
- із встановленням сервітуту — 474 грн;
- скасування заповіту обійдеться у 253 грн.
Також ми переглянули на сайтах приватних нотаріусів, які ціни на послугу пропонують вони. Тож, якщо ви хочете звернутися до такого спеціаліста — доведеться витратити значно більше. Так, наприклад, деякі нотаріуси встановили цінник у 2 000 грн. Але остаточна вартість послуг залежить від багатьох чинників: міста, термінів та складності документа.
Заповіт набуває чинності після смерті заповідача або після офіційного визнання особи померлою. Після оформлення документ реєструється нотаріусом у Спадковому реєстрі. Один примірник залишається в архіві нотаріуса, а інший видається особі, яка його склала.
Раніше ми писали, що для чималої частини українців складання заповіту — це можливість заздалегідь визначити долю свого майна та убезпечити родичів після своєї смерті. Однак не всі розуміють, як правильно оформлювати такий документ і чи дозволено робити це самостійно вдома.
Також ми розповідали, що варто пам’ятати, що спадщина в Україні — це не тільки нерухомість, автомобілі чи земельні ділянки. Разом із майновими правами спадкоємці можуть отримати і фінансові зобов’язання покійного. У подібних випадках існує ризик втратити частину або навіть усе спадкове майно.
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