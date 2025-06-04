Скільки коштує заповіт у 2025 — цінники державних та приватних нотаріусів

Чоловік читає документ. Фото: Pexels

Заповіт — це офіційний документ, у якому людина визначає, що буде з її майном після смерті. Та не всі розуміють, хто може його оформити, скільки це коштує та які нюанси варто врахувати.

Про те, скільки коштує скласти заповіт у 2025 році та чи відрізняється ціна у державних і приватних нотаріусів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто може залишити заповіт

Заповіт може залишити лише повнолітня особа, яка усвідомлює свої дії та має право самостійно розпоряджатися своїм майном. Зазвичай це люди, яким вже виповнилося 18 років. Проте є винятки. Зокрема:

неповнолітні, які стали батьками;

підлітки, які досягли 16-річного віку й офіційно працюють або стали підприємцями.

Також, якщо людина ще не досягла повноліття, але вже одружилася, то з моменту реєстрації цього шлюбу вона автоматично набуває повної дієздатності. Цей статус зберігається навіть після розлучення.

Скільки коштує оформлення заповіту у 2025 році

Вартість заповіту залежить від складності документа. Якщо в ньому згадується багато майна або кілька спадкоємців, а також є додаткові умови (наприклад, хто отримає майно в разі відмови основного спадкоємця чи обмеження у користуванні майном), то ціна зростає.

На остаточну вартість також впливає, чи потрібна консультація нотаріуса. Якщо людина хоче, щоб фахівець допоміг їй правильно сформулювати волю, підібрати форму документа й уникнути юридичних помилок — це окрема послуга.

Згідно з тарифами, затвердженими Міністерством юстиції України, вартість складання заповіту у державного нотаріуса становить:

простий заповіт — 253 грн;

заповіт зі свідками — 538 грн;

спільний заповіт подружжя — 506 грн;

таємний заповіт — 506 грн;

із заповідальним відказом — 474 грн;

із призначенням виконавця — 506 грн;

із встановленням сервітуту — 474 грн;

скасування заповіту обійдеться у 253 грн.

Вартість заповіту у державного нотаріуса. Скриншот/Наказ Мін'юсту

Також ми переглянули на сайтах приватних нотаріусів, які ціни на послугу пропонують вони. Тож, якщо ви хочете звернутися до такого спеціаліста — доведеться витратити значно більше. Так, наприклад, деякі нотаріуси встановили цінник у 2 000 грн. Але остаточна вартість послуг залежить від багатьох чинників: міста, термінів та складності документа.

Заповіт набуває чинності після смерті заповідача або після офіційного визнання особи померлою. Після оформлення документ реєструється нотаріусом у Спадковому реєстрі. Один примірник залишається в архіві нотаріуса, а інший видається особі, яка його склала.

Раніше ми писали, що для чималої частини українців складання заповіту — це можливість заздалегідь визначити долю свого майна та убезпечити родичів після своєї смерті. Однак не всі розуміють, як правильно оформлювати такий документ і чи дозволено робити це самостійно вдома.

Також ми розповідали, що варто пам’ятати, що спадщина в Україні — це не тільки нерухомість, автомобілі чи земельні ділянки. Разом із майновими правами спадкоємці можуть отримати і фінансові зобов’язання покійного. У подібних випадках існує ризик втратити частину або навіть усе спадкове майно.