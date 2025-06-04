Сколько стоит завещание в 2025 — ценники государственных и частных нотариусов

Мужчина читает документ. Фото: Pexels

Завещание — это официальный документ, в котором человек определяет, что будет с его имуществом после смерти. Но не все понимают, кто может его оформить, сколько это стоит и какие нюансы стоит учесть.

О том, сколько стоит составить завещание в 2025 году и отличается ли цена у государственных и частных нотариусов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может оставить завещание

Завещание может оставить только совершеннолетнее лицо, которое осознает свои действия и имеет право самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Обычно это люди, которым уже исполнилось 18 лет. Однако есть исключения. В частности:

несовершеннолетние, которые стали родителями;

подростки, которые достигли 16-летнего возраста и официально работают или стали предпринимателями.

Также, если человек еще не достиг совершеннолетия, но уже женился, то с момента регистрации этого брака он автоматически приобретает полную дееспособность. Этот статус сохраняется даже после развода.

Сколько стоит оформление завещания в 2025 году

Стоимость завещания зависит от сложности документа. Если в нем упоминается много имущества или несколько наследников, а также есть дополнительные условия (например, кто получит имущество в случае отказа основного наследника или ограничения в пользовании имуществом), то цена возрастает.

На окончательную стоимость также влияет, нужна ли консультация нотариуса. Если человек хочет, чтобы специалист помог ему правильно сформулировать волю, подобрать форму документа и избежать юридических ошибок — это отдельная услуга.

Согласно тарифам, утвержденным Министерством юстиции Украины, стоимость составления завещания у государственного нотариуса составляет:

простое завещание — 253 грн;

завещание со свидетелями — 538 грн;

совместное завещание супругов — 506 грн;

тайное завещание — 506 грн;

с завещательным отказом — 474 грн;

с назначением исполнителя — 506 грн;

с установлением сервитута — 474 грн;

отмена завещания обойдется в 253 грн.

Стоимость завещания у государственного нотариуса. Скриншот/Приказ Минюста

Также мы посмотрели на сайтах частных нотариусов, какие цены на услугу предлагают они. Поэтому, если вы хотите обратиться к такому специалисту — придется потратить значительно больше. Так, например, некоторые нотариусы установили ценник в 2 000 грн. Но окончательная стоимость услуг зависит от многих факторов: города, сроков и сложности документа.

Завещание вступает в силу после смерти завещателя или после официального признания лица умершим. После оформления документ регистрируется нотариусом в Наследственном реестре. Один экземпляр остается в архиве нотариуса, а другой выдается лицу, которое его составило.

Ранее мы писали, что для немалой части украинцев составление завещания — это возможность заранее определить судьбу своего имущества и обезопасить родственников после своей смерти. Однако не все понимают, как правильно оформлять такой документ и разрешено ли делать это самостоятельно дома.

Также мы рассказывали, что стоит помнить, что наследство в Украине — это не только недвижимость, автомобили или земельные участки. Вместе с имущественными правами наследники могут получить и финансовые обязательства покойного. В подобных случаях существует риск потерять часть или даже все наследственное имущество.