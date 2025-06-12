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Главная Экономика Если нет наследников — что происходит с имуществом умершего

Если нет наследников — что происходит с имуществом умершего

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 07:40
Наследство без претендентов — что государство делает с никому не нужным имуществом
Человек открывает Гражданский кодекс Украины. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что будет с имуществом, если нет наследников Кто еще может подать заявление о признании наследства выморочным

Бывают ситуации, когда после смерти человека остается имущество, но наследники не спешат его оформлять. Они могут не знать о своем праве, сознательно отказаться от наследства или вообще отсутствовать. Поэтому возникает вопрос — кому достанется это имущество.

О том, что происходит с наследством, на которое нет претендентов, говорится в статье 1277 Гражданского кодекса Украины.

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Что будет с имуществом, если нет наследников

Если никто не принял наследство — ни по закону, ни по завещанию, или же все наследники отказались или были отстранены, имущество может перейти в собственность территориальной общины.

Чтобы это произошло официально, орган местной власти, на территории которого расположено недвижимое имущество (или основная часть движимого, если недвижимости нет), должен обратиться в суд. Подается заявление о признании наследства выморочным — но не ранее чем через год со дня открытия наследства.

Кто еще может подать заявление о признании наследства выморочным

С аналогичным заявлением в суд могут обращаться и другие лица — например, кредиторы умершего. Если же в наследство входит сельскохозяйственная земля, такое право имеют также владельцы или пользователи соседних земельных участков.

В таких делах суд обязательно привлекает к участию орган местного самоуправления, на территории которого расположено имущество. Если наследство признают выморочным, община становится его владельцем.

Но вместе с имуществом она получает и обязательства — территориальная община должна рассчитаться с долгами умершего. Если наследство делится между несколькими общинами, каждая из них отвечает перед кредиторами в пределах полученной доли.

Ранее мы писали, что когда умирает родной человек, перед родственниками встает задача оформления наследства. Законодательство Украины четко регламентирует, кто может претендовать на наследственное имущество и в каком порядке оно распределяется.

Также мы рассказывали, что многие украинцы не до конца понимают, как именно облагается налогом наследство. Размер налога зависит от степени родственной связи с умершим, а также от того, является ли лицо налоговым резидентом. При этом для отдельных родственников предусмотрено полное освобождение от уплаты сборов.

закон документы наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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