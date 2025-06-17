Заповіт з підпризначенням — коли складається та хто отримує спадщину

Заповіт з підпризначенням — хто отримає майно за таким документом
Заповіт — особисте розпорядження, яке людина складає за життя, щоб визначити, кому і як перейде її майно після смерті. При цьому в заповіті, на випадок виникнення непередбачуваних обставин, можна вказати певну черговість спадкування, тобто — підпризначити чергового спадкоємця.
Про особливості заповіту з підпризначенням спадкоємця розповів юрист Олег Лук’янчиков.
Підпризначення спадкоємця — для чого це потрібно
Підпризначення спадкоємця (субституція) полягає в тому, що заповідач не тільки призначає спадкоємця на свій розсуд, але й визначає в заповіті іншого спадкоємця на той випадок, якщо призначений ним спадкоємець:
- помре до моменту відкриття спадщини;
- не прийме спадщину або відмовиться від її прийняття;
- буде усунутий від права спадкування;
- не виконає умов, зазначених спадкодавцем у заповіті як обов’язкових для прийняття спадщини.
Підпризначеним спадкоємцем може бути будь-яка фізична особа, яка буде живою на момент відкриття спадщини. Крім того, це може бути також юридична особа, громадська організація, держава тощо.
Хто отримає спадщину за таким заповітом
Юрист пояснив: якщо в заповіті вказаний підпризначений спадкоємець, то він може спадкувати майно заповідача тільки в тому випадку, якщо призначений перший спадкоємець не прийме чи не зможе прийняти спадщину за певних обставин, перелічених у вищевикладеному списку.
Законодавство не обмежує кількість підпризначень, тому заповідач цілком може визначити наступного спадкоємця і підпризначеному спадкоємцю, встановивши своєрідну "чергу" спадкування, відмінну від черговості спадкування за законом.
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