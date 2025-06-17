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Головна Економіка Заповіт з підпризначенням — хто отримає майно за таким документом

Заповіт з підпризначенням — хто отримає майно за таким документом

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 15:15
Заповіт з підпризначенням — коли складається та хто отримує спадщину
Чоловік з документами. Фото: Freepik
Ключові моменти Підпризначення спадкоємця — для чого це потрібно Хто отримає спадщину за таким заповітом

Заповіт — особисте розпорядження, яке людина складає за життя, щоб визначити, кому і як перейде її майно після смерті. При цьому в заповіті, на випадок виникнення непередбачуваних обставин, можна вказати певну черговість спадкування, тобто — підпризначити чергового спадкоємця.

Про особливості заповіту з підпризначенням спадкоємця розповів юрист Олег Лук’янчиков

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Підпризначення спадкоємця — для чого це потрібно

Підпризначення спадкоємця (субституція) полягає в тому, що заповідач не тільки призначає спадкоємця на свій розсуд, але й визначає в заповіті іншого спадкоємця на той випадок, якщо призначений ним спадкоємець:

  • помре до моменту відкриття спадщини;
  • не прийме спадщину або відмовиться від її прийняття;
  • буде усунутий від права спадкування;
  • не виконає умов, зазначених спадкодавцем у заповіті як обов’язкових для прийняття спадщини.

Підпризначеним спадкоємцем може бути будь-яка фізична особа, яка буде живою на момент відкриття спадщини. Крім того, це може бути також юридична особа, громадська організація, держава тощо.

Хто отримає спадщину за таким заповітом

Юрист пояснив: якщо в заповіті вказаний підпризначений спадкоємець, то він може спадкувати майно заповідача тільки в тому випадку, якщо призначений перший спадкоємець не прийме чи не зможе прийняти спадщину за певних обставин, перелічених у вищевикладеному списку. 

Законодавство не обмежує кількість підпризначень, тому заповідач цілком може визначити наступного спадкоємця і підпризначеному спадкоємцю, встановивши своєрідну "чергу" спадкування, відмінну від черговості спадкування за законом.

Раніше ми писали, що відбувається з майном померлого, якщо немає спадкоємців. 

Також дізнавайтеся, скільки коштує скласти заповіт у 2025 році. 

гроші спадок спадщина майно заповіт
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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