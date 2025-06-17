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Завещание с подназначением — кто получит имущество в таком случае

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 15:15
Завещание с подназначением — когда составляется и кто получает наследство
Мужчина с документами. Фото: Freepik
Ключові моменти Подназначение наследника — для чего это нужно Кто получит наследство по такому завещанию

Завещание — личное распоряжение, которое человек составляет при жизни, чтобы определить, кому и как перейдет его имущество после смерти. При этом в завещании, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, можно указать определенную очередность наследования, то есть — подназначить очередного наследника.

Об особенностях завещания с подназначением наследника рассказал юрист Олег Лукьянчиков.

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Подназначение наследника — для чего это нужно

Подназначение наследника (субституция) заключается в том, что завещатель не только назначает наследника по своему усмотрению, но и определяет в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник:

  • умрет до момента открытия наследства;
  • не примет наследство или откажется от его принятия;
  • будет отстранен от права наследования;
  • не выполнит условий, указанных наследодателем в завещании как обязательных для принятия наследства.

Подназначенным наследником может быть любое физическое лицо, которое будет живым на момент открытия наследства. Кроме того, это может быть также юридическое лицо, общественная организация, государство и тому подобное.

Кто получит наследство по такому завещанию

Юрист пояснил: если в завещании указан подназначенный наследник, то он может наследовать имущество завещателя только в том случае, если назначенный первый наследник не примет или не сможет принять наследство при определенных обстоятельствах, перечисленных в вышеизложенном списке.

Законодательство не ограничивает количество подназначений, поэтому завещатель вполне может определить следующего наследника и подназначенному наследнику, установив своеобразную "очередь" наследования, отличную от очередности наследования по закону.

Ранее мы писали, что происходит с имуществом умершего, если нет наследников.

Также узнавайте, сколько стоит составить завещание в 2025 году.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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