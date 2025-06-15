Подарувати за життя чи заповісти — який варіант передачі майна вигідніший

Люди вивчають документ. Фото: Freepik

Передати квартиру чи інше майно комусь із близьких можна двома способами — подарувати ще за життя або залишити в спадок. На перший погляд, це майже одне й те саме. Але насправді різниця між ними суттєва.

Про те, який спосіб передачі майна вигідніший у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чим відрізняється заповіт від дарчої

Згідно з Цивільним кодексом України, дарування — це коли власник передає майно іншій людині безплатно ще за життя. Той, хто отримав такий подарунок, одразу стає повноправним власником і може робити з майном що завгодно:

продати;

подарувати ще комусь;

навіть вигнати дарувальника, якщо той і далі там живе.

Заповіт — це документ, який починає діяти тільки після смерті власника. У ньому вказується, кому дістанеться майно. Важливо, що заповідач може змінити або скасувати заповіт у будь-який момент, поки живий. А от договір дарування — ні. Після підписання відмовитись складно, хіба що через суд і при дуже серйозних підставах.

Як договір дарування, так і заповіт потребують письмової форми та нотаріального посвідчення. Це робиться нотаріусом або іншою уповноваженою особою, шляхом нанесення посвідчувального напису на документі.

Який спосіб передачі майна вигідніший та надійніший

Оформлення обох документів вимагає фінансових витрат. При посвідченні договору дарування сплачується державне мито у розмірі 1% від вартості об’єкта (але не менше 17 грн), а також оплачується послуга оцінки майна.

У випадку заповіту державне мито складає 0,05 неоподатковуваного мінімуму (0,85 грн), а спадкоємець додатково сплачує два неоподатковувані мінімуми при отриманні свідоцтва про право на спадщину. Також необхідно враховувати вартість нотаріальних послуг, яка є індивідуальною в кожному випадку.

Податковий кодекс України визначає, що оподаткування подарунків і спадщини відбувається за аналогічними правилами, але ставки податку можуть відрізнятися. Якщо майно отримано від близьких родичів — батьків, дітей, подружжя або якщо отримувач належить до пільгових категорій (діти-сироти, люди з інвалідністю І групи тощо), податок не сплачується. В інших випадках податкова ставка становить 5% від вартості майна.

Головний ризик у разі дарування — одразу після оформлення угоди дарувальник більше не має жодних прав на майно. Бували випадки, коли люди похилого віку дарували квартири родичам, а ті потім їх виселяли. Тому дарувати нерухомість потрібно дуже обережно. У разі спадкування ситуація більш контрольована. Право власності переходить тільки після смерті власника і поки він живий, усе залишається при ньому.

Ще один важливий момент — це строк позовної давності. Якщо йдеться про договір дарування, термін для звернення до суду становить лише один рік, що значно менше, ніж загальноприйняті три роки. Протягом цього періоду до суду може звернутися будь-хто, чиї інтереси були порушені.

Раніше ми писали, що іноді після смерті людини залишаються різноманітні активи, але спадкоємці їх не оформлюють — через незнання, відмову або відсутність. Тож виникає питання, хто отримає це майно.

Також ми розповідали, що за даними Фонду держмайна, в Україні спростили оцінку нерухомості — довідку про вартість житла чи ділянки тепер можна оформити онлайн. Сервіс охоплює 18 типів об’єктів, зокрема для угод купівлі-продажу.