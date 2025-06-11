Оцінка нерухомості — коли вона необхідна та як це зробити у 2025

Люди оглядають нерухомість. Фото: Pexels

Оцінка нерухомості — ключовий етап у майнових угодах. В Україні модернізували цей процес, зробивши його доступним в онлайн-форматі.

Про те, коли потрібно проводити оцінку нерухомості та як це можна зробити у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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За інформацією Фонду державного майна, в Україні оновили процес оцінки нерухомості — тепер отримати довідку про вартість квартири, будинку чи земельної ділянки можна онлайн.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися на сайті evaluation.spfu.gov.ua — через електронний підпис або систему ID.GOV.UA. Сервіс дозволяє проводити оцінку об’єктів 18 типів нерухомості — наприклад, перед купівлею-продажем майна.

Після формування довідки її можна зберегти або роздрукувати. Документ діє протягом 30 днів з дати створення. Якщо власник або покупець не погоджується з автоматичною оцінкою, можна звернутися до незалежного оцінювача. Такий звіт є платним, реєструється в єдиній базі та діє 6 місяців.

Суб’єкти, що проводять таку діяльність, мають зареєструватися в системі та внести дані про своїх оцінювачів. Замість особистого підпису керівника використовується електронна печатка організації. Нотаріуси також повинні авторизуватись через свій електронний підпис, аби мати змогу працювати з витягами й подавати звіти.

Для чого проводиться оцінка нерухомості

Оцінка нерухомості проводиться доволі часто. Вона необхідна в таких випадках:

Аукціони — для стартової ціни під час торгів. Іпотека — банк оцінює майно, яке буде в заставі. Новобудови — перед введенням об’єкта в експлуатацію. Розлучення — справедливий поділ майна між подружжям. Спадщина та дарування — встановлення реальної вартості майна. Суди та спори — оцінка необхідна у випадках конфіскації чи банкрутства. Ремонт чи реконструкція — після змін потрібно визначити нову вартість. Податки — для правильного нарахування податків на землю чи нерухомість. Страхування — визначення розміру страхових внесків та можливих виплат. Купівля-продаж — перед підписанням договору нотаріус обов’язково перевіряє вартість об’єкта.

Оцінка нерухомості — це не просто формальність. Вона важлива не лише для продавців і покупців, а й для держави — коректна оцінка гарантує надходження податків до бюджету.

Раніше ми писали, що заповіт — це юридичний документ, у якому особа визначає подальшу долю свого майна після смерті. Проте багато хто не знає, хто має право його скласти, скільки це коштує та на що потрібно звернути увагу під час оформлення.

Також ми розповідали, що оформлення заповіту — найнадійніший спосіб передати майно обраним спадкоємцям. Але під час його складання важливо дотримуватися встановлених вимог — у протилежному разі документ можуть визнати недійсним і спадщина розподілятиметься згідно із законом.