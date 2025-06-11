Оценка недвижимости — когда она необходима и как это сделать в 2025

Люди осматривают недвижимость. Фото: Pexels

Оценка недвижимости — ключевой этап в имущественных сделках. В Украине модернизировали этот процесс, сделав его доступным в онлайн-формате.

О том, когда нужно проводить оценку недвижимости и как это можно сделать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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По информации Фонда государственного имущества, в Украине обновили процесс оценки недвижимости — теперь получить справку о стоимости квартиры, дома или земельного участка можно онлайн.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на сайте evaluation.spfu.gov.ua — через электронную подпись или систему ID.GOV.UA. Сервис позволяет проводить оценку объектов 18 типов недвижимости — например, перед купле-продажей имущества.

После формирования справки ее можно сохранить или распечатать. Документ действует в течение 30 дней с даты создания. Если владелец или покупатель не согласен с автоматической оценкой, можно обратиться к независимому оценщику. Такой отчет является платным, регистрируется в единой базе и действует 6 месяцев.

Субъекты, проводящие такую деятельность, должны зарегистрироваться в системе и внести данные о своих оценщиках. Вместо личной подписи руководителя используется электронная печать организации. Нотариусы также должны авторизоваться через свою электронную подпись, чтобы иметь возможность работать с выписками и подавать отчеты.

Для чего проводится оценка недвижимости

Оценка недвижимости проводится довольно часто. Она необходима в таких случаях:

Аукционы — для стартовой цены во время торгов. Ипотека — банк оценивает имущество, которое будет в залоге. Новостройки — перед вводом объекта в эксплуатацию. Развод — справедливое разделение имущества между супругами. Наследство и дарение — установление реальной стоимости имущества. Суды и споры — оценка необходима в случаях конфискации или банкротства. Ремонт или реконструкция — после изменений нужно определить новую стоимость. Налоги — для правильного начисления налогов на землю или недвижимость. Страхование — определение размера страховых взносов и возможных выплат. Купля-продажа — перед подписанием договора нотариус обязательно проверяет стоимость объекта.

Оценка недвижимости — это не просто формальность. Она важна не только для продавцов и покупателей, но и для государства — корректная оценка гарантирует поступление налогов в бюджет.

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