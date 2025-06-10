Помилки у заповіті — чому спадкоємець може залишитись без майна у 2025

Жінка підписує документ. Фото: Freepik

Заповіт — це кращий спосіб розпорядитись своїм майном після смерті. Однак складаючи документ потрібно дотримуватись кількох правил, інакше його можуть визнати недійсним, а спадкування відбуватиметься за законом.

Про те, які помилки під час складання заповіту можуть позбавити майна обраного спадкоємця, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як складається заповіт і хто може його оскаржити

Заповіт — це особисте волевиявлення особи, оформлене у встановленій законом формі, яке визначає, хто саме стане її спадкоємцем після смерті.

На жаль, сьогодні не рідкість випадки, коли шахраї, бажаючи легко заволодіти чужим майном, вдаються до маніпуляцій та обману людей похилого віку. Вони використовують незаконні методи, змушуючи їх переписувати заповіти на свою користь, у результаті чого справжні спадкоємці позбавляються свого законного права на спадщину.

Також бувають випадки, коли родичі, яких не було згадано у заповіті, намагаються оскаржити документ. Тож, щоб уникнути подібних ситуацій, важливо дотримуватись всіх формальностей.

Право оскаржити заповіт виникає лише після смерті заповідача. Скасувати його можна виключно в судовому порядку шляхом подання позовної заяви до районного суду за місцем відкриття спадщини, тобто місцем смерті особи, яка залишила документ.

З позовом про визнання заповіту недійсним може звернутися лише особа, інтереси якої були порушені цим документом. Згідно з Цивільним кодексом України, до таких осіб належать:

спадкоємці за іншим заповітом, якщо їх існує кілька;

особи, на користь яких було оформлено окремі заповідальні розпорядження;

спадкоємці, які мають право на обов’язкову частку згідно зі ст. 1241 ЦК України;

особи, які б успадкували майно на підставі закону у разі відсутності заповіту.

Через які помилки заповіт можуть визнати недійсним

Існують такі правові підстави для визнання заповіту недійсним:

Заповідач не мав права складати заповіт: якщо людина була недієздатною, заповіт автоматично недійсний. Скласти заповіт має право лише повнолітня особа з повною дієздатністю. Порушено форму або процедуру: заповіт має бути оформлений письмово, із зазначенням дати, місця складання, повного імені людини, яка його складає, та її підпису. Якщо ці вимоги порушені — документ можуть визнати недійсним. Не було вільного волевиявлення: якщо людину змусили, ввели в оману або вона перебувала в стані, коли не могла усвідомлювати свої дії — заповіт теж можуть скасувати. Порушено права на обов’язкову частку: за законом (ст. 1241 ЦК України), деякі родичі мають право на спадщину незалежно від змісту заповіту. Це, наприклад, малолітні чи непрацездатні діти, вдови/вдівці або батьки. Якщо їх проігнорували — заповіт можна оскаржити.

Заповіт має бути посвідчений у присутності щонайменше двох свідків, які не можуть бути особами, на користь яких складено заповіт, а також членами їхніх родин, близькими родичами, або особами, які не можуть прочитати чи підписати документ.

У тексті обов’язково мають бути зазначені дані свідків: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані або інший документ, що посвідчує особу. Свідки повинні вголос зачитати текст заповіту і поставити свої підписи.

Раніше ми писали, що заповіт — це юридичний документ, у якому особа зазначає, як буде розподілено її майно після смерті. Проте не всі знають, хто має право його оформити, яка вартість процедури та які важливі деталі слід врахувати.

Також ми розповідали що в українському законодавстві передбачена можливість для подружжя створити спільний заповіт щодо майна, що перебуває у їхній спільній сумісній власності. Водночас існують певні особливості, які залежать як від форми шлюбу, так і від типу майна, на яке може поширюватися такий документ.