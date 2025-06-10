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Главная Экономика Завещание с ошибками — как наследник может потерять все

Завещание с ошибками — как наследник может потерять все

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 07:15
Ошибки в завещании — почему наследник может остаться без имущества в 2025
Женщина подписывает документ. Фото: Freepik

Завещание — это лучший способ распорядиться своим имуществом после смерти. Однако составляя документ нужно соблюдать несколько правил, иначе его могут признать недействительным, а наследование будет происходить по закону.

О том, какие ошибки при составлении завещания могут лишить имущества выбранного наследника, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как составляется завещание и кто может его оспорить

Завещание — это личное волеизъявление лица, оформленное в установленной законом форме, которое определяет, кто именно станет его наследником после смерти.

К сожалению, сегодня не редкость случаи, когда мошенники, желая легко завладеть чужим имуществом, прибегают к манипуляциям и обману пожилых людей. Они используют незаконные методы, заставляя их переписывать завещания в свою пользу, в результате чего настоящие наследники лишаются своего законного права на наследство.

Также бывают случаи, когда родственники, которые не были упомянуты в завещании, пытаются обжаловать документ. Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, важно соблюдать все формальности.

Право обжаловать завещание возникает только после смерти завещателя. Отменить его можно исключительно в судебном порядке путем подачи искового заявления в районный суд по месту открытия наследства, то есть месту смерти лица, оставившего документ.

С иском о признании завещания недействительным может обратиться только лицо, интересы которого были нарушены этим документом. Согласно Гражданскому кодексу Украины, к таким лицам относятся:

  • наследники по другому завещанию, если их существует несколько;
  • лица, в пользу которых были оформлены отдельные завещательные распоряжения;
  • наследники, имеющие право на обязательную долю согласно ст. 1241 ГК Украины;
  • лица, которые бы унаследовали имущество на основании закона в случае отсутствия завещания.

Из-за каких ошибок завещание могут признать недействительным

Существуют следующие правовые основания для признания завещания недействительным:

  1. Завещатель не имел права составлять завещание: если человек был недееспособным, завещание автоматически недействительно. Составить завещание имеет право только совершеннолетнее лицо с полной дееспособностью.
  2. Нарушена форма или процедура: завещание должно быть оформлено письменно, с указанием даты, места составления, полного имени человека, который его составляет, и его подписи. Если эти требования нарушены — документ могут признать недействительным.
  3. Не было свободного волеизъявления: если человека заставили, ввели в заблуждение или он находился в состоянии, когда не мог осознавать свои действия — завещание тоже могут отменить.
  4. Нарушены права на обязательную долю: по закону (ст. 1241 ГК Украины), некоторые родственники имеют право на наследство независимо от содержания завещания. Это, например, малолетние или нетрудоспособные дети, вдовы/вдовцы или родители. Если их проигнорировали — завещание можно оспорить.

Завещание должно быть удостоверено в присутствии не менее двух свидетелей, которые не могут быть лицами, в пользу которых составлено завещание, а также членами их семей, близкими родственниками, или лицами, которые не могут прочитать или подписать документ.

В тексте обязательно должны быть указаны данные свидетелей: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные или другой документ, удостоверяющий личность. Свидетели должны вслух зачитать текст завещания и поставить свои подписи.

Ранее мы писали, что завещание — это юридический документ, в котором лицо указывает, как будет распределено его имущество после смерти. Однако не все знают, кто имеет право его оформить, какова стоимость процедуры и какие важные детали следует учесть.

Также мы рассказывали, что в украинском законодательстве предусмотрена возможность для супругов создать совместное завещание в отношении имущества, находящегося в их общей совместной собственности. В то же время существуют определенные особенности, которые зависят как от формы брака, так и от типа имущества, на которое может распространяться такой документ.

документы наследство имущество ошибки завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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