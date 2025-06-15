Подарить при жизни или завещать — какой вариант передачи имущества выгоднее

Люди изучают документ. Фото: Freepik

Передать квартиру или другое имущество кому-то из близких можно двумя способами — подарить еще при жизни или оставить в наследство. На первый взгляд, это почти одно и то же. Но на самом деле разница между ними существенная.

О том, какой способ передачи имущества выгоднее в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Согласно Гражданскому кодексу Украины, дарение — это когда собственник передает имущество другому человеку бесплатно еще при жизни. Тот, кто получил такой подарок, сразу становится полноправным владельцем и может делать с имуществом что угодно:

продать;

подарить еще кому-то;

даже выгнать дарителя, если тот и дальше там живет.

Завещание — это документ, который начинает действовать только после смерти владельца. В нем указывается, кому достанется имущество. Важно, что завещатель может изменить или отменить завещание в любой момент, пока жив. А вот договор дарения — нет. После подписания отказаться сложно, разве что через суд и при очень серьезных основаниях.

Как договор дарения, так и завещание требуют письменной формы и нотариального удостоверения. Это делается нотариусом или другим уполномоченным лицом, путем нанесения удостоверяющей надписи на документе.

Какой способ передачи имущества выгоднее и надежнее

Оформление обоих документов требует финансовых затрат. При удостоверении договора дарения уплачивается государственная пошлина в размере 1% от стоимости объекта (но не менее 17 грн), а также оплачивается услуга оценки имущества.

В случае завещания государственная пошлина составляет 0,05 необлагаемого минимума (0,85 грн), а наследник дополнительно платит два необлагаемых минимума при получении свидетельства о праве на наследство. Также необходимо учитывать стоимость нотариальных услуг, которая является индивидуальной в каждом случае.

Налоговый кодекс Украины определяет, что налогообложение подарков и наследства происходит по аналогичным правилам, но ставки налога могут отличаться. Если имущество получено от близких родственников — родителей, детей, супругов или если получатель относится к льготным категориям (дети-сироты, люди с инвалидностью I группы и т.д.), налог не уплачивается. В других случаях налоговая ставка составляет 5% от стоимости имущества.

Главный риск в случае дарения — сразу после оформления сделки даритель больше не имеет никаких прав на имущество. Бывали случаи, когда пожилые люди дарили квартиры родственникам, а те потом их выселяли. Поэтому дарить недвижимость нужно очень осторожно. В случае наследования ситуация более контролируемая. Право собственности переходит только после смерти владельца и пока он жив, все остается при нем.

Еще один важный момент — это срок исковой давности. Если речь идет о договоре дарения, срок для обращения в суд составляет всего один год, что значительно меньше, чем общепринятые три года. В течение этого периода в суд может обратиться любой, чьи интересы были нарушены.

Ранее мы писали, что иногда после смерти человека остаются различные активы, но наследники их не оформляют — по незнанию, отказу или отсутствию. Поэтому возникает вопрос, кто получит это имущество.

Также мы рассказывали, что по данным Фонда госимущества, в Украине упростили оценку недвижимости — справку о стоимости жилья или участка теперь можно оформить онлайн. Сервис охватывает 18 типов объектов, в том числе для сделок купли-продажи.