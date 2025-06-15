Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дарственная или завещание — как выгоднее передать имущество

Дарственная или завещание — как выгоднее передать имущество

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 07:15
Подарить при жизни или завещать — какой вариант передачи имущества выгоднее
Люди изучают документ. Фото: Freepik
Ключові моменти Чем отличается завещание от дарственной Какой способ передачи имущества выгоднее и надежнее

Передать квартиру или другое имущество кому-то из близких можно двумя способами — подарить еще при жизни или оставить в наследство. На первый взгляд, это почти одно и то же. Но на самом деле разница между ними существенная.

О том, какой способ передачи имущества выгоднее в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чем отличается завещание от дарственной

Согласно Гражданскому кодексу Украины, дарение — это когда собственник передает имущество другому человеку бесплатно еще при жизни. Тот, кто получил такой подарок, сразу становится полноправным владельцем и может делать с имуществом что угодно:

  • продать;
  • подарить еще кому-то;
  • даже выгнать дарителя, если тот и дальше там живет.

Завещание — это документ, который начинает действовать только после смерти владельца. В нем указывается, кому достанется имущество. Важно, что завещатель может изменить или отменить завещание в любой момент, пока жив. А вот договор дарения — нет. После подписания отказаться сложно, разве что через суд и при очень серьезных основаниях.

Как договор дарения, так и завещание требуют письменной формы и нотариального удостоверения. Это делается нотариусом или другим уполномоченным лицом, путем нанесения удостоверяющей надписи на документе.

Какой способ передачи имущества выгоднее и надежнее

Оформление обоих документов требует финансовых затрат. При удостоверении договора дарения уплачивается государственная пошлина в размере 1% от стоимости объекта (но не менее 17 грн), а также оплачивается услуга оценки имущества.

В случае завещания государственная пошлина составляет 0,05 необлагаемого минимума (0,85 грн), а наследник дополнительно платит два необлагаемых минимума при получении свидетельства о праве на наследство. Также необходимо учитывать стоимость нотариальных услуг, которая является индивидуальной в каждом случае.

Налоговый кодекс Украины определяет, что налогообложение подарков и наследства происходит по аналогичным правилам, но ставки налога могут отличаться. Если имущество получено от близких родственников — родителей, детей, супругов или если получатель относится к льготным категориям (дети-сироты, люди с инвалидностью I группы и т.д.), налог не уплачивается. В других случаях налоговая ставка составляет 5% от стоимости имущества.

Главный риск в случае дарения — сразу после оформления сделки даритель больше не имеет никаких прав на имущество. Бывали случаи, когда пожилые люди дарили квартиры родственникам, а те потом их выселяли. Поэтому дарить недвижимость нужно очень осторожно. В случае наследования ситуация более контролируемая. Право собственности переходит только после смерти владельца и пока он жив, все остается при нем.

Еще один важный момент — это срок исковой давности. Если речь идет о договоре дарения, срок для обращения в суд составляет всего один год, что значительно меньше, чем общепринятые три года. В течение этого периода в суд может обратиться любой, чьи интересы были нарушены.

Ранее мы писали, что иногда после смерти человека остаются различные активы, но наследники их не оформляют — по незнанию, отказу или отсутствию. Поэтому возникает вопрос, кто получит это имущество.

Также мы рассказывали, что по данным Фонда госимущества, в Украине упростили оценку недвижимости — справку о стоимости жилья или участка теперь можно оформить онлайн. Сервис охватывает 18 типов объектов, в том числе для сделок купли-продажи.

документы наследство имущество завещание подарок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации