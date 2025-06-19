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Головна Економіка Не лише квартири чи авто — які грошові права переходять у спадок

Не лише квартири чи авто — які грошові права переходять у спадок

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 07:15
Не тільки речі, нерухомість чи авто — які грошові активи можна успадкувати
Людині передають документ. Фото: Pexels
Ключові моменти Що входить до складу спадщини Що відбувається з виплатами, які не встиг отримати спадкодавець Компенсації та моральна шкода Як передаються страхові виплати Хто отримує банківські вклади спадкодавця

Багато людей вважає, що спадщина — це квартири, будинки або машини. Але насправді перелік спадкового майна набагато ширший. До нього входять не тільки матеріальні речі, а й гроші, банківські вклади, зарплата, пенсія, страхові виплати, компенсації та інші фінансові права.

Про те, які грошові права можуть успадкувати українці у 2025 році, зазначається в Цивільному кодексі України.

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Що входить до складу спадщини

Згідно зі статтею 1218 ЦК, спадщина — це не лише майно, а й усі права та обов’язки померлого, які не зникають після його смерті. Вони переходять до спадкоємців. Втім, деякі речі не можна успадкувати. Наприклад:

  • деякі боргові зобов’язання;
  • компенсація за шкоду здоров’ю;
  • особисті немайнові права (як-от право на ім’я);
  • членство в організаціях (якщо інше не передбачено);
  • аліменти, пенсії, допомоги, які мали виплачуватися померлому.

Що відбувається з виплатами, які не встиг отримати спадкодавець

В статті 1227 Цивільного кодексу України зазначається, що такі кошти можуть отримати члени його родини. Якщо ж родичів немає, вони включаються до загальної спадщини. Родиною вважаються особи, які жили разом, вели спільне господарство та мали взаємні обов’язки. Подружжя залишається родиною, навіть якщо тимчасово проживає окремо, наприклад через роботу чи навчання.

Компенсації та моральна шкода

Спадкоємці можуть отримати:

  • штрафи або пеню, які присудив суд;
  • компенсації за збитки, яких завдали померлому ще за життя;
  • моральну шкоду, якщо рішення суду було ухвалено до смерті;
  • інші виплати, на які мав право спадкодавець.

Як передаються страхові виплати

Якщо в договорі страхування прямо зазначено, кому мають виплатити кошти після смерті застрахованого, ці гроші не входять до спадщини. В іншому разі страхові відшкодування отримують спадкоємці.

Хто отримує банківські вклади спадкодавця

Якщо у людини був рахунок у банку, вона може заздалегідь зазначити, кому дістанеться вклад після її смерті — через заповіт або спеціальне банківське розпорядження. Якщо є обидва варіанти — пріоритет має заповіт.

Щоб отримати спадщину, треба звернутися до нотаріуса. Він видає свідоцтво про право на спадщину після шести місяців з моменту смерті спадкодавця. Однак у деяких випадках, за рішенням нотаріуса, дозвіл на отримання частини вкладу в банку може бути видано раніше цього строку.

Раніше ми писали, що під час оформлення спадщини іноді виникають ситуації, коли особа, яка мала отримати майно за законом чи за заповітом, помирає до моменту офіційного прийняття спадщини. Таке може трапитися у межах шестимісячного терміну, передбаченого для вступу в права спадкування.

Також ми розповідали, що заповіт — це особисте волевиявлення, яке людина оформлює за життя, щоб визначити, кому дістанеться її майно після смерті. У документі також можна передбачити альтернативного спадкоємця на випадок, якщо основний з якихось причин не зможе прийняти спадщину.

фінанси спадок майно права заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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