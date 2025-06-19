Не только вещи, недвижимость или авто — какие денежные активы можно унаследовать

Человеку передают документ. Фото: Pexels

Многие люди считают, что наследство — это квартиры, дома или машины. Но на самом деле перечень наследственного имущества гораздо шире. В него входят не только материальные вещи, но и деньги, банковские вклады, зарплата, пенсия, страховые выплаты, компенсации и другие финансовые права.

О том, какие денежные права могут унаследовать украинцы в 2025 году, указывается в Гражданском кодексе Украины.

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Что входит в состав наследства

Согласно статье 1218 ГК, наследство — это не только имущество, но и все права и обязанности умершего, которые не исчезают после его смерти. Они переходят к наследникам. Впрочем, некоторые вещи нельзя унаследовать. Например:

некоторые долговые обязательства;

компенсация за вред здоровью;

личные неимущественные права (например, право на имя);

членство в организациях (если иное не предусмотрено);

алименты, пенсии, пособия, которые должны были выплачиваться умершему.

Что происходит с выплатами, которые не успел получить наследодатель

В статье 1227 Гражданского кодекса Украины отмечается, что такие средства могут получить члены его семьи. Если же родственников нет, они включаются в общее наследство. Семьей считаются лица, которые жили вместе, вели общее хозяйство и имели взаимные обязанности. Супруги остаются семьей даже если временно проживают отдельно, например из-за работы или учебы.

Компенсации и моральный ущерб

Наследники могут получить:

штрафы или пеню, которые присудил суд;

компенсации за убытки, которые нанесли умершему еще при жизни;

моральный ущерб, если решение суда было принято до смерти;

другие выплаты, на которые имел право наследодатель.

Как передаются страховые выплаты

Если в договоре страхования прямо указано, кому должны выплатить средства после смерти застрахованного, эти деньги не входят в наследство. В противном случае страховые возмещения получают наследники.

Кто получает банковские вклады наследодателя

Если у человека был счет в банке, он может заранее указать, кому достанется вклад после его смерти — через завещание или специальное банковское распоряжение. Если есть оба варианта — приоритет имеет завещание.

Чтобы получить наследство, надо обратиться к нотариусу. Он выдает свидетельство о праве на наследство после шести месяцев с момента смерти наследодателя. Однако в некоторых случаях, по решению нотариуса, разрешение на получение части вклада в банке может быть выдано раньше этого срока.

Ранее мы писали, что при оформлении наследства иногда возникают ситуации, когда лицо, которое должно было получить имущество по закону или по завещанию, умирает до момента официального принятия наследства. Такое может случиться в пределах шестимесячного срока, предусмотренного для вступления в права наследования.

Также мы рассказывали, что завещание — это личное волеизъявление, которое человек оформляет при жизни, чтобы определить, кому достанется его имущество после смерти. В документе также можно предусмотреть альтернативного наследника на случай, если основной по каким-то причинам не сможет принять наследство.