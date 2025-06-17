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Головна Економіка Спадкова трансмісія — що це та коли застосовується

Спадкова трансмісія — що це та коли застосовується

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 12:10
Спадкова трансмісія — коли застосовується та хто в такому разі отримує майно
Люди спілкуються з юристом. Фото: Pexels
Ключові моменти Що таке спадкова трансмісія Що робити новим спадкоємцям

У процесі оформлення спадщини трапляються ситуації, коли нащадок за заповітом або за законом помирає ще до того, як встиг офіційно прийняти майно. Це може статися протягом шести місяців після смерті людини — тобто в період, який дається на прийняття спадщини.

Про те, що таке спадкова трансмісія та кому в такому випадку переходить майно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке спадкова трансмісія

Цивільний кодекс України передбачає поняття спадкової трансмісії — це коли право на прийняття спадщини переходить до спадкоємців того, хто помер, так і не прийнявши спадщину. Тобто, якщо людина загинула, але могла отримати спадок, це право може перейти до її родичів.

Нотаріус спершу має з’ясувати, чи спадкоємець встиг прийняти спадщину. Це може бути:

  1. Цілеспрямовано — через подання заяви до нотаріуса.
  2. Автоматично — наприклад, якщо людина жила зі спадкодавцем і не відмовилась від спадку.

Навіть якщо спадкоємець помер наступного дня після смерті спадкодавця, але був встановлений хоча б один із таких фактів, вважається, що він прийняв спадщину.

Що робити новим спадкоємцям

Якщо відбувається спадкова трансмісія, нові спадкоємці (ті, хто успадковує від померлого спадкоємця) мають право прийняти спадщину в межах того строку, що залишився від початкових шести місяців. Якщо ж залишилось менш ніж три місяці — строк автоматично подовжується до трьох.

Тобто у разі смерті спадкоємця під час процесу оформлення спадщини, право на неї не втрачається, а переходить до його родичів. Проте важливо дотриматися строків і правильно оформити всі документи.

Раніше ми писали, що передати квартиру чи інше майно родичам можна двома шляхами: дарування за життя або передача у спадщину після смерті. З першого погляду ці варіанти здаються схожими, проте між ними існує важлива відмінність.

Також ми розповідали, що іноді після смерті власника залишається нерухомість чи інше майно, але спадкоємці з різних причин не оформлюють свої права. Вони можуть не знати про своє право на спадщину, свідомо відмовитися від неї або просто бути відсутніми. 

закон документи спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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