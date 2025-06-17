Наследственная трансмиссия — когда применяется и кто в таком случае получает имущество

Люди общаются с юристом. Фото: Pexels

В процессе оформления наследства случаются ситуации, когда наследник по завещанию или по закону умирает еще до того, как успел официально принять имущество. Это может произойти в течение шести месяцев после смерти человека — то есть в период, который дается на принятие наследства.

О том, что такое наследственная трансмиссия и кому в таком случае переходит имущество, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое наследственная трансмиссия

Гражданский кодекс Украины предусматривает понятие наследственной трансмиссии — это когда право на принятие наследства переходит к наследникам того, кто умер, так и не приняв наследство. То есть, если человек погиб, но мог получить наследство, это право может перейти к его родственникам.

Нотариус сначала должен выяснить, успел ли наследник принять наследство. Это может быть:

Целенаправленно — путем подачи заявления к нотариусу. Автоматически — например, если человек жил с наследодателем и не отказался от наследства.

Даже если наследник умер на следующий день после смерти наследодателя, но был установлен хотя бы один из таких фактов — считается, что он принял наследство.

Что делать новым наследникам

Если происходит наследственная трансмиссия, новые наследники (те, кто наследует от умершего наследника) имеют право принять наследство в пределах того срока, который остался от начальных шести месяцев. Если же осталось менее трех месяцев — срок автоматически продлевается до трех.

То есть в случае смерти наследника во время процесса оформления наследства, право на него не теряется, а переходит к его родственникам. Однако важно соблюсти сроки и правильно оформить все документы.

Ранее мы писали, что передать квартиру или другое имущество родственникам можно двумя путями: дарение при жизни или передача по наследству после смерти. С первого взгляда эти варианты кажутся похожими, однако между ними существует важное отличие.

Также мы рассказывали, что иногда после смерти владельца остается недвижимость или другое имущество, но наследники по разным причинам не оформляют свои права. Они могут не знать о своем праве на наследство, сознательно отказаться от него или просто отсутствовать.