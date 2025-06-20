Аліменти на дитину — як стягнути гроші з особи, яка перебуває за кордоном

Дитина з баночками з монетами. Фото: Freepik

Від початку повномасштабної війни з Росією мільйони українців з тих чи інших причин виїхали за кордон. Серед них чимало тих, хто має юридичні зобов’язання в Україні, зокрема — щодо утримання своїх дітей. На жаль, деякі батьки, опинившись за межами країни, уникають виконання обов’язку зі сплати аліментів.

Як отримати аліменти, коли особа, що має їх платити, перебуває за кордоном, пояснив адвокат Олександр Малик.

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Для врегулювання проблеми щодо несплати аліментів є два шляхи:

Стягнення аліментів за допомогою відповідних органів іншої країни. Реалізація рішення українського суду за кордоном.

Стягнення аліментів через іноземні органи

Якщо батько або мати, які не платять аліменти, працюють за кордоном, борг можна стягнути шляхом подання заяви до відповідної установи в іншій країні.

Для цього необхідно звернутися до управління Міністерства юстиції України за місцем проживання з відповідною заявою та документами. Отримавши звернення, відомство перевірить дані та направить до потрібних органів в країну, де перебуває боржник.

Важливо розуміти: попри те, що даний пункт передбачений у міжнародній конвенції, не всі країни розглядають такі заяви.

Виконання рішення українського суду за кордоном

За наявності судового рішення про стягнення аліментів необхідно також звертатися до місцевого управління юстиції. Процедура аналогічна — ви подаєте заяву та документи, які далі спрямують до країни перебування боржника.

Проте в цьому випадку разом з рішенням суду потрібно подати клопотання про його визнання й виконання, а також підтвердження кожної обставини справи. Зокрема це:

копія рішення про призначення аліментів, завізована суддею;

копія протоколу судового засідання;

довідка про набрання рішенням законної сили;

довідка про повідомлення батька про справу;

довідка про те, що рішення не виконується в Україні.

Обов'язково необхідно додати переклад клопотання та всіх доданих документів на мову країни, де розглядатиметься справа.

Якщо ж зробити переклад в Україні неможливо через якісь обставини, тоді можна домовитись у Мін’юсті, щоб зробити його у країні, куди подаються документи. Апостиль та легалізація документів не потрібна.

Про перебіг справи вас інформуватиме представник Міністерства юстиції. Виконання рішення про стягнення аліментів та перерахування коштів отримувачу в Україні контролює відповідальний орган у країні перебування боржника.

Раніше ми писали, що в ситуаціях, коли батько чи мати не бере участь в утриманні дитини та не сплачує призначені у судовому порядку аліменти, законодавством передбачена тимчасова грошова допомога, та пояснювали, як її оформити.

Також дізнавайтеся, які є підстави та способи збільшення аліментних виплат в Україні.