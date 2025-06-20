Алименты на ребенка — как взыскать деньги с лица, находящегося за границей

Ребенок с баночками с монетами. Фото: Freepik

С начала полномасштабной войны с Россией миллионы украинцев по тем или иным причинам выехали за границу. Среди них немало тех, кто имеет юридические обязательства в Украине, в частности — по содержанию своих детей. К сожалению, некоторые родители, оказавшись за пределами страны, избегают выполнения обязанности по уплате алиментов.

Как получить алименты, когда лицо, которое должно их платить, находится за границей, объяснил адвокат Александр Малик.

Реклама

Читайте также:

Для урегулирования проблемы по неуплате алиментов есть два пути:

Взыскание алиментов с помощью соответствующих органов другой страны. Реализация решения украинского суда за рубежом.

Взыскание алиментов через иностранные органы

Если отец или мать, которые не платят алименты, работают за границей, долг можно взыскать путем подачи заявления в соответствующее учреждение в другой стране.

Для этого необходимо обратиться в управление Министерства юстиции Украины по месту жительства с соответствующим заявлением и документами. Получив обращение, ведомство проверит данные и направит в нужные органы в страну, где находится должник.

Важно понимать: несмотря на то, что данный пункт предусмотрен в международной конвенции, не все страны рассматривают такие заявления.

Исполнение решения украинского суда за рубежом

При наличии судебного решения о взыскании алиментов необходимо также обращаться в местное управление юстиции. Процедура аналогичная — вы подаете заявление и документы, которые далее направят в страну пребывания должника.

Однако в этом случае вместе с решением суда нужно подать ходатайство о его признании и исполнении, а также подтверждение каждого обстоятельства дела. В частности это:

копия решения о назначении алиментов, завизированная судьей;

копия протокола судебного заседания;

справка о вступлении решения в законную силу;

справка об уведомлении отца о деле;

справка о том, что решение не выполняется в Украине.

Обязательно необходимо добавить перевод ходатайства и всех приложенных документов на язык страны, где будет рассматриваться дело.

Если же сделать перевод в Украине невозможно в силу каких-то обстоятельств, тогда можно договориться в Минюсте, чтобы сделать его в стране, куда подаются документы. Апостиль и легализация документов не требуется.

О ходе дела вас будет информировать представитель Министерства юстиции. Исполнение решения о взыскании алиментов и перечисление средств получателю в Украине контролирует ответственный орган в стране пребывания должника.

Ранее мы писали, что в ситуациях, когда отец или мать не участвует в содержании ребенка и не платит назначенные в судебном порядке алименты, законодательством предусмотрена временная денежная помощь, и объясняли, как ее оформить.

Также узнавайте, какие есть основания и способы увеличения алиментных выплат в Украине.