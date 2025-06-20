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Головна Економіка Боржники у парламенті — хто з нардепів примусово платить аліменти

Боржники у парламенті — хто з нардепів примусово платить аліменти

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Дата публікації: 20 червня 2025 09:10
Нардепи-боржники — з кого у парламенті примусово стягують аліменти
Засідання ВРУ. Фото: УНІАН
Ключові моменти Нардепи, з яких примусово стягують аліменти — список Скільки українців не сплачують вчасно аліменти

В Україні чимало народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті, хто, судячи з декларацій, має достатньо коштів, але сплачує мізерні суми, та й то в примусовому порядку.

Хто з українських нардепів платить аліменти за судовим рішенням, дослідило видання OBOZ.UA.

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Нардепи, з яких примусово стягують аліменти — список

Станом на червень 2025 року примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів, як дізналося видання, проаналізувавши транзакції Управління справами Верховної Ради:

  • Василь Вірастюк — народний депутат від "Слуги народу".  Щомісячно парламентар на утримання двох дітей платить колишній дружині Інні аліменти в розмірі 17 609 грн. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне.
  • Михайло Бондар ("Європейська солідарність") — платить аліменти 13 208 грн. Бондар — учасник війни, доброволець Національної гвардії.
  • Олександр Колтунович — член партії "Опозиційна платформа — за життя". За судовим рішенням парламентар платить своїй колишній дружині 12 121,6 грн щомісяця. Згідно з декларацією, всього у Колтуновича п'ятеро дітей.
  • Геннадій Касай — нардеп від "Слуги народу". Із зарплати парламентаря примусово стягують аліменти в розмірі 12 121 грн щомісяця. 
  • Сергій Козир — "Слуга народу". Примусово заплатив 12 096 грн аліментів у травні 2025 року.
  • Сергій Рудик — член депутатської групи "За майбутнє", ветеран ЗСУ. Платить за судовим рішенням аліменти у розмірі 11 574 грн.

Скільки українців не сплачують вчасно аліменти

За даними Міністерства юстиції, всього в Україні станом на квітень цього року серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 тис. осіб. Серед них є як чоловіки, так і жінки. Однак, як свідчить статистика Опендатабот, на 10 боржників припадає дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка.

Раніше ми писали, яке покарання передбачено в Україні за несплату аліментів. 

Також дізнавайтеся, як збільшити суму аліментів на дитину. 

суд діти аліменти борги народні депутати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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