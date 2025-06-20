Нардепи-боржники — з кого у парламенті примусово стягують аліменти

Засідання ВРУ. Фото: УНІАН

В Україні чимало народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті, хто, судячи з декларацій, має достатньо коштів, але сплачує мізерні суми, та й то в примусовому порядку.

Хто з українських нардепів платить аліменти за судовим рішенням, дослідило видання OBOZ.UA.

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Станом на червень 2025 року примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів, як дізналося видання, проаналізувавши транзакції Управління справами Верховної Ради:

Василь Вірастюк — народний депутат від "Слуги народу". Щомісячно парламентар на утримання двох дітей платить колишній дружині Інні аліменти в розмірі 17 609 грн. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне.

Михайло Бондар ("Європейська солідарність") — платить аліменти 13 208 грн. Бондар — учасник війни, доброволець Національної гвардії.

Олександр Колтунович — член партії "Опозиційна платформа — за життя". За судовим рішенням парламентар платить своїй колишній дружині 12 121,6 грн щомісяця. Згідно з декларацією, всього у Колтуновича п'ятеро дітей.

Геннадій Касай — нардеп від "Слуги народу". Із зарплати парламентаря примусово стягують аліменти в розмірі 12 121 грн щомісяця.

Сергій Козир — "Слуга народу". Примусово заплатив 12 096 грн аліментів у травні 2025 року.

Сергій Рудик — член депутатської групи "За майбутнє", ветеран ЗСУ. Платить за судовим рішенням аліменти у розмірі 11 574 грн.

Скільки українців не сплачують вчасно аліменти

За даними Міністерства юстиції, всього в Україні станом на квітень цього року серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 тис. осіб. Серед них є як чоловіки, так і жінки. Однак, як свідчить статистика Опендатабот, на 10 боржників припадає дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка.

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