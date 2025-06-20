Нардепы-должники — с кого в парламенте принудительно взыскивают алименты

Заседание ВРУ. Фото: УНИАН

В Украине многие народные депутаты вынужденно платят долги через исполнительные производства, в том числе и по алиментам. Среди них есть и те, кто, судя по декларациям, имеет достаточно средств, но платит мизерные суммы, да и то в принудительном порядке.

Кто из украинских нардепов платит алименты по судебному решению, исследовало издание OBOZ.UA.

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По состоянию на июнь 2025 года принудительно взыскиваются алименты с зарплаты шести народных депутатов, как узнало издание, проанализировав транзакции Управления делами Верховной Рады:

Василий Вирастюк — народный депутат от "Слуги народа". Ежемесячно парламентарий на содержание двоих детей платит бывшей жене Инне алименты в размере 17 609 грн. Это значительно меньше чем просила женщина. Исполнительное производство открыто еще 4 октября 2023 года, и оно до сих пор актуально.

Михаил Бондарь ("Европейская солидарность") — платит алименты 13 208 грн. Бондарь -— участник войны, доброволец Национальной гвардии.

Александр Колтунович — член партии "Опозиційна платформа — за життя". По судебному решению парламентарий платит своей бывшей жене 12 121,6 грн ежемесячно. Согласно декларации, всего у Колтуновича пятеро детей.

Геннадий Касай — нардеп от "Слуги народа". С зарплаты парламентария принудительно взыскивают алименты в размере 12 121 грн ежемесячно.

Сергей Козырь — "Слуга народа". Принудительно заплатил 12 096 грн алиментов в мае 2025 года.

Сергей Рудик — член депутатской группы "За майбутнє", ветеран ВСУ. Платит по судебному решению алименты в размере 11 574 грн.

Сколько украинцев не платят вовремя алименты

По данным Министерства юстиции, всего в Украине по состоянию на апрель этого года среди должников по уплате алиментов оказалось 147,5 тыс. человек. Среди них есть как мужчины, так и женщины. Однако, как свидетельствует статистика Опендатабот, на 10 должников приходится девять мужчин, которые вовремя не заплатили алименты, и лишь одна женщина.

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