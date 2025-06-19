Аліменти від держави — за яких обставин можна отримати виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В ситуаціях, коли батько чи мати не бере участь в утриманні дитини та не сплачує призначені у судовому порядку аліменти, законодавством передбачена тимчасова грошова допомога. Однак варто розуміти, чи дійсно наявні обставини дають право на отримання таких виплат.

Про підстави для отримання грошової допомоги та порядок її оформлення розповів адвокат Олександр Малик.

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Аліменти від держави — хто може отримати

Перш ніж звернутися до відповідних органів із заявою про призначення виплат, потрібно з'ясувати, чи є для цього підстави. Так звані аліменти від держави можливо отримати, якщо:

рішення суду про стягнення аліментів не виконується з тієї причини, що друга сторона ухиляється від їх сплати, а майна, на яке могло б бути звернене стягнення, немає;

одного з батьків суд визнав недієздатним у встановленому законодавством порядку;

боржник по аліментах перебуває на строковій військовій службі;

боржник перебуває під слідством, арештом, у місцях позбавлення волі чи на примусовому лікуванні;

місце перебування боржника не встановлено.

Грошову допомогу від держави можна отримати лише на дитину, якій не виповнилося 18 років.

Як оформити виплати

Для отримання грошової допомоги необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення з відповідною заявою та такими документами:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з державного реєстру боржників;

декларація про доходи та майновий стан.

Крім основного пакета, залежно від підстави, може виникнути необхідність у наданні іншої супровідної документації, як от:

рішення суду про стягнення аліментів;

довідка від державної виконавчої служби, котра підтверджує те, що аліменти не сплачуються;

довідка щодо боржника, де вказано, що стосовно нього відкрите кримінальне провадження;

довідка про те, що боржник перебуває у місцях позбавлення волі, на строковій службі чи на примусовому лікуванні;

довідка про те, що боржник є недієздатним.

Також Управління праці та соціального захисту може вимагати надати повідомлення МВС стосовно того, що місце перебування боржника не встановлено.

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