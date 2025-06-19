Алименты от государства — при каких обстоятельствах можно получить выплаты

Выплаты на детей — кто может получить алименты от государства
В ситуациях, когда отец или мать не участвует в содержании ребенка и не платит назначенные в судебном порядке алименты, законодательством предусмотрена временная денежная помощь. Однако следует понимать, действительно ли имеющиеся обстоятельства дают право на получение таких выплат.
Об основаниях для получения денежной помощи и порядке ее оформления рассказал адвокат Александр Малик.
Алименты от государства — кто может получить
Прежде чем обратиться в соответствующие органы с заявлением о назначении выплат, нужно выяснить, есть ли для этого основания. Так называемые алименты от государства возможно получить, если:
- решение суда о взыскании алиментов не выполняется по той причине, что вторая сторона уклоняется от их уплаты, а имущества, на которое могло бы быть обращено взыскание, нет;
- одного из родителей суд признал недееспособным в установленном законодательством порядке;
- должник по алиментам находится на срочной военной службе;
- должник находится под следствием, арестом, в местах лишения свободы или на принудительном лечении;
- место нахождения должника не установлено.
Денежную помощь от государства можно получить только на ребенка, которому не исполнилось 18 лет.
Как оформить выплаты
Для получения денежной помощи необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения с соответствующим заявлением и следующими документами:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка из государственного реестра должников;
- декларация о доходах и имущественном состоянии.
Кроме основного пакета, в зависимости от основания, может возникнуть необходимость в предоставлении другой сопроводительной документации, как вот:
- решение суда о взыскании алиментов;
- справка от государственной исполнительной службы, которая подтверждает то, что алименты не выплачиваются;
- справка о должнике, где указано, что в отношении него открыто уголовное производство;
- справка о том, что должник находится в местах лишения свободы, на срочной службе или на принудительном лечении;
- справка о том, что должник является недееспособным.
Также Управление труда и социальной защиты может потребовать предоставить сообщение МВД о том, что местонахождение должника не установлено.
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