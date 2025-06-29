Конфискация имущества должника — какие вещи не сможет отобрать исполнительная служба

Мужчина выносит диван. Фото: Freepik

Несмотря на войну, в Украине продолжает действовать система ареста имущества тех, кто имеет долги за коммуналку, алименты, зарплату или другие финансовые обязательства. Однако конфисковать могут далеко не все.

В Министерстве юстиции Украины объяснили, какое имущество не могут забирать из-за долгов.

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Как происходит конфискация имущества должника

Долги могут быть как у людей, так и у компаний. Если долг подтвержден судом, имущество должника могут арестовать и продать через систему госторгов "СЕТАМ". Полученные деньги идут на покрытие долга, а остаток возвращают владельцу.

На торги попадает не только недвижимость, но и автомобили, бытовая техника и другое ценное имущество. Чаще всего аресты касаются тех, кто не выплатил кредиты. Также штрафы за уклонение от мобилизации могут перерасти в конфискацию имущества, если их не оплатить.

Арест накладывается по решению суда и обычно суд становится на сторону кредитора. Отобрать могут:

автомобили;

деньги на банковских счетах;

квартиры, дома, землю и другие ценные вещи.

Что не имеют права забрать даже за долги

Согласно данным Минюста, если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат (примерно 160 тысяч гривен), единственное жилье или участок земли под ним не подлежат изъятию. Также не могут конфисковать:

детские вещи;

личную одежду и обувь;

награды, медали, дипломы;

предметы для религиозных обрядов;

медицинские приборы (если они нужны должнику или близким родственникам);

самую необходимую мебель и технику: одну кровать, шкаф, стол, холодильник, телевизор или компьютер.

Фермеры тоже частично защищены законом: у них не будут изымать посевной материал, животных, которые не используются в предпринимательских целях (одна единица молочного, рабочего или племенного скота, две пары кроликов, до пяти птиц), а еще корма для содержания этих животных до периода выгона на пастбища.

Также защищены от конфискации и орудия труда — сельскохозяйственный инвентарь граждан, которые занимаются личным хозяйством.

Ранее мы писали, что иногда украинцы получают требования от банков по долгам, которые не оформляли. На первый взгляд, это кажется ошибкой, однако подобные обязательства иногда переходят к родственникам.

Также мы рассказывали, что с начала полномасштабной войны многие граждане выехали за границу, оставив в Украине юридические обязанности, в частности — по уплате алиментов. Некоторые родители, оказавшись за пределами страны, избегают их выполнения.