Старые коммунальные долги — через сколько лет можно списать и как это сделать

Женщина считает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие украинцы, которые выехали за границу из-за войны, оставили свои дома без присмотра. Однако, даже на пустые квартиры продолжали начислять плату за коммунальные услуги. Вернувшись, люди нередко обнаруживают немалую задолженность.

О том, могут ли списать старые коммунальные долги украинцев и как это сделать, объяснили на сайте Верховной Рады.

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Когда можно не платить за коммуналку

Если квартира или дом пустовали более 30 дней, украинцы имеют право уменьшить сумму в квитанциях за коммунальные услуги. В таком случае можно временно не платить за:

газ;

воду;

электроэнергию;

вывоз мусора.

Чтобы это сделать, нужно подать заявление в компанию, которая предоставляет соответствующие услуги. К заявлению обязательно следует приложить подтверждение того, что в доме никто не жил. Это может быть, например, справка о работе или учебе за рубежом.

Однако следует помнить, что это правило не касается отопления и услуг по содержанию многоквартирного дома. Даже если вы долго не жили в доме, за эти услуги долги все равно начисляются. В результате могут накопиться немалые суммы.

Что делать, если долги накапливались годами

Коммунальные предприятия все чаще обращаются в суд, чтобы взыскать долги. Однако не все знают, что в случаях, когда с момента возникновения долга прошло более 3 лет — его можно списать. Это называется сроком исковой давности.

Однако здесь есть важное уточнение, списать долг можно только если коммунальщики подали на вас в суд. Самостоятельно инициировать иск о списании долга — не получится.

Выходит, что судебный иск — это не всегда плохо. Наоборот, у вас появляется возможность избавиться от части долга. Для этого нужно подать письменное заявление в суд с просьбой применить срок исковой давности.

Как списать старые коммунальные долги

Стоит отметить, что суд сам по себе не применяет эту норму. Если вы не подадите заявление об истекших сроках исковой давности, вас могут обязать заплатить всю сумму.

У вас есть 10 дней с момента получения уведомления об открытии производства, чтобы подать это ходатайство. Но даже если этот срок истёк — всё равно подавайте. Если решение еще не принято, суд может его принять.

Также после вынесения решения у вас будет 30 дней на обжалование. В рамках апелляции тоже можно просить суд применить срок давности. А если вы не знали, что решение уже есть — можно подать ходатайство о восстановлении срока обжалования. В случае его удовлетворения вы снова получите шанс подать соответствующее заявление.

Ранее мы писали, если суд признает долг, имущество человека могут арестовать и реализовать через "СЕТАМ", а полученные средства направляют на погашение задолженности. Остальное возвращают владельцу.

Также мы рассказывали, что большинство украинцев исправно платит за коммуналку, но иногда часть этих средств могут вернуть. Причина — нарушение поставщиками правил начисления тарифов.