Рахунки за електроенергію — скільки коштуватиме кіловат у липні 2025

Людина рахує комунальні витрати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Можливе підвищення вартості комунальних послуг хвилює багатьох українців, адже їх сплата і так забирає значну частину з сімейного бюджету. Однак найближчим часом тарифи обіцяють не переглядати.

Про те, скільки платитимуть українці за електроенергію в липні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки коштуватиме кіловат в липні

Згідно з постановою Кабінету міністрів, починаючи з 1 липня 2025 року і до кінця жовтня того ж року, вартість електроенергії для побутових споживачів залишиться на попередньому рівні — 4,32 грн за кіловат-годину.

Таким чином, до листопада включно українці оплачуватимуть електрику за чинним тарифом без змін. Варто також зазначити, що для власників двозонних лічильників діє знижена ставка в нічний період. Зокрема, з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт-годину.

Для кого перестала діяти пільгова ціна на світло

Раніше, з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року для домогосподарств із системами електроопалення була встановлена пільгова ціна — 2,64 грн за кВт-год. Ця ставка застосовувалась лише у випадку, якщо місячне споживання не перевищувало 2 тисячі кВт-годин.

У січні уряд ухвалив рішення, що пом’якшило умови для таких споживачів: тепер повний тариф застосовується лише до перевищення встановленого ліміту. Все, що в межах 2 тисяч кВт-год, оплачується за зниженою ставкою — 2,64 грн за кіловат-годину. При цьому, в неопалювальний період, вартість світла для таких споживачів стандартна — 4,32 грн за кіловат-годину.

Раніше ми писали, що більшість громадян сумлінно розраховується за комунальні послуги. Втім, іноді частина сплачених коштів може бути повернута споживачеві.

Також ми розповідали, що в Україні всі користувачі, які підключені до газопостачання, зобов’язані щомісячно сплачувати не лише за спожитий природний газ, а й за його транспортування. Навіть у випадках, коли газ не використовується зовсім, рахунок за доставку все одно надходить.