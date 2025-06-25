Счета за электроэнергию — сколько будет стоить киловатт в июле 2025

Человек считает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Возможное повышение стоимости коммунальных услуг волнует многих украинцев, ведь их уплата и так забирает значительную часть из семейного бюджета. Однако в ближайшее время тарифы обещают не пересматривать.

О том, сколько будут платить украинцы за электроэнергию в июле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Согласно постановлению Кабинета министров, начиная с 1 июля 2025 года и до конца октября того же года, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется на прежнем уровне — 4,32 грн за киловатт-час.

Таким образом, до ноября включительно украинцы будут оплачивать электричество по действующему тарифу без изменений. Стоит также отметить, что для владельцев двухзонных счетчиков действует сниженная ставка в ночной период. В частности, с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт-час.

Для кого перестала действовать льготная цена на свет

Ранее, с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года для домохозяйств с системами электроотопления была установлена льготная цена — 2,64 грн за кВт-ч. Эта ставка применялась только в случае, если месячное потребление не превышало 2 тысячи кВт-часов.

В январе правительство приняло решение, которое смягчило условия для таких потребителей: теперь полный тариф применяется только к превышению установленного лимита. Все, что в пределах 2 тысяч кВт-ч, оплачивается по сниженной ставке — 2,64 грн за киловатт-час. При этом, в неотапливаемый период, стоимость света для таких потребителей стандартная — 4,32 грн за киловатт-час.

Ранее мы писали, что большинство граждан добросовестно рассчитывается за коммунальные услуги. Впрочем, иногда часть уплаченных средств может быть возвращена потребителю.

Также мы рассказывали, что в Украине все пользователи, которые подключены к газоснабжению, обязаны ежемесячно платить не только за потребленный природный газ, но и за его транспортировку. Даже в случаях, когда газ не используется совсем, счет за доставку все равно поступает.