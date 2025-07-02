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Главная Экономика Стоимость коммунальных услуг — когда ожидать повышения тарифов

Стоимость коммунальных услуг — когда ожидать повышения тарифов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 05:45
Коммунальные тарифы в Украине — когда и на сколько могут повысить стоимость услуг
Человек держит платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на повышение тарифов, украинцы до сих пор платят за электроэнергию меньше, чем ее реальная рыночная стоимость. При этом в отчетах международных организаций отмечается, что важно позаботиться о том, чтобы дальнейший рост цен не лишил защиты социально уязвимые семьи.

О том, возможно ли дальнейшее повышение коммунальных тарифов в Украине, отмечается в Меморандуме с МВФ.

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Вырастут ли тарифы после войны

Сегодня внимание власти сосредоточено на преодолении последствий войны в энергетике. В то же время специалисты подчеркивают необходимость разработки послевоенной стратегии реформ. Ведь в отрасли накопились проблемы, требующие системного решения.

По оценкам МВФ, тарифы для бытовых потребителей в 2023-2024 годах выросли, но стартовали с очень низкого уровня. А цены на тепло и горячую воду не менялись еще с начала полномасштабного вторжения.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подсчитала, что даже после повышения бытовые тарифы на электроэнергию составляют лишь половину от той суммы, которую платит малый бизнес в Киеве. А цены на газ покрывают лишь около 50% его реальной стоимости по рыночным расчетам.

Как предлагают изменить подход к формированию коммунальных тарифов

Украина должна разработать четкий план развития энергетического сектора после войны. В нем следует предусмотреть новую модель тарифообразования — чтобы покрывать реальные расходы, но и не оставлять без помощи тех, кто в ней нуждается.

Такой подход, по словам МВФ, позволит сделать энергетическую систему финансово стабильной. Пересмотр тарифов:

  • сделает сектор более прибыльным;
  • будет способствовать развитию конкуренции;
  • поможет уменьшить долги энергокомпаний;
  • стимулировать население к более рациональному использованию ресурсов.

Особое внимание обещают уделить малообеспеченным семьям. Планируется обновить систему субсидий — сделать ее более точной и эффективной. Один из главных вызовов — правильно определить тех, кто действительно нуждается в помощи.

Ранее мы писали, что из-за войны многие украинцы выехали за границу, оставив свои квартиры без присмотра. Однако за коммунальные услуги в пустом жилье продолжали начисляться счета. По возвращении люди часто находят значительные долги.

Также мы рассказывали, что миллионы украинцев, в частности из-за полномасштабного вторжения, переехали в Польшу. Там им приходится привыкать к новым условиям жизни и платить за коммунальные услуги уже по другим правилам.

тарифы коммунальные услуги МВФ электроэнергия энергетика
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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