Комунальні послуги в Польщі — які тарифи на світло, воду та опалення у 2025 році

Польські злоті. Фото: Pixabay

Мільйони українців, зокрема через повномасштабну війну, виїхали до Польщі. У сусідній країні, навіть якщо це тимчасове перебування, їм доводиться адаптуватися до нових умов життя, в тому числі — до системи комунальних платежів.

Новини.LIVE розповідають, які тарифи на комунальні послуги діють у Польщі у 2025 році.

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Тарифи на світло, газ, воду тощо в Польщі можуть відрізнятися залежно від міста чи навіть форми власності житла.

Скільки коштує 1 кВт електроенергії

В середньому по країні електроенергія для населення коштує 0,4 злотого за 1 кВт-год плюс 0,3 злотого за доставлення, пише Europortal. Тобто загалом вартість 1 кВт-год становить 0,7 злотого (трохи більш як 8 грн). Тобто якщо родина використовує 300 кВт електроенергії на місяць, то вона сплачує 210 злотих (майже 2 500 грн).

Скільки коштує 1 куб газу

У 2025 році ціна на газ для побутових споживачів у Польщі становить близько 1,5 злотого за 1 кубометр. Крім того, передбачена щомісячна фіксована плата — 9 злотих на місяць. Середньостатистична родина сплачує за газ на місяць 100-150 злотих (1 200-1 800 грн).

Тарифи на водопостачання

Водопостачання та водовідведення коштує в середньому 11 злотих за 1 кубометр. Загальна сума розраховується відповідно до об'єму холодної води, який був зафіксований на вході до оселі. Тобто, якщо за місяць використано 10 кубів, доведеться заплатити 110 злотих (близько 1 300 грн).

Інші комунальні платежі у Польщі

Винаймаючи квартиру у якомусь з польських міст чи, навіть, за наявності власного житла, крім основних комунальних послуг, як от світло, газ та вода, доведеться сплачувати:

внески на технічне утримання нерухомості — 3 злотих за квадратний метр на місяць;

вивезення твердих побутових відходів — 13 злотих на місяць за кожного мешканця квартири;

опалення (в холодний сезон) — 2 злотих за один квадратний метр загальної площі житла;

інтернет — близько 60 злотих на місяць.

Загалом на комунальні платежі в Польщі сім'я з трьох осіб, яка мешкає у квартирі площею до 40 квадратних метрів, витрачає близько 500 злотих (близько 6 000 грн), що становить майже 15% від мінімальної зарплати (3 500 злотих "чистими" у 2025 році).

Раніше ми писали, як змінилися ціни на квартири у Польщі.

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