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Главная Экономика Коммунальные тарифы в Польше — сколько стоят свет, газ и вода

Коммунальные тарифы в Польше — сколько стоят свет, газ и вода

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 15:10
Коммунальные услуги в Польше — какие тарифы на свет, воду и отопление в 2025 году
Польские злотые. Фото: Pixabay
Ключові моменти Сколько стоит 1 кВт электроэнергии Сколько стоит 1 куб газа Тарифы на водоснабжение Другие коммунальные платежи в Польше

Миллионы украинцев, в частности из-за полномасштабной войны, выехали в Польшу. В соседней стране, даже если это временное пребывание, им приходится адаптироваться к новым условиям жизни, в том числе — к системе коммунальных платежей.

Новини.LIVE рассказывают, какие тарифы на коммунальные услуги действуют в Польше в 2025 году.

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Тарифы на свет, газ, воду и т.д. в Польше могут отличаться в зависимости от города или даже формы собственности жилья.

Сколько стоит 1 кВт электроэнергии

В среднем по стране электроэнергия для населения стоит 0,4 злотых за 1 кВт-ч плюс 0,3 злотых за доставку, пишет Europortal. В общем стоимость 1 кВт-ч составляет 0,7 злотых (чуть больше 8 грн). То есть если семья использует 300 кВт электроэнергии в месяц, то она платит 210 злотых (почти 2 500 грн).

Сколько стоит 1 куб газа

В 2025 году цена на газ для бытовых потребителей в Польше составляет около 1,5 злотого за 1 кубометр. Кроме того, предусмотрена ежемесячная фиксированная плата — 9 злотых в месяц. Среднестатистическая семья платит за газ в месяц 100-150 злотых (1 200-1 800 грн).

Тарифы на водоснабжение

Водоснабжение и водоотведение стоит в среднем 11 злотых за 1 кубометр. Общая сумма рассчитывается в соответствии с объемом холодной воды, который был зафиксирован на входе в дом. То есть, если за месяц использовано 10 кубов, придется заплатить 110 злотых (около 1 300 грн).

Другие коммунальные платежи в Польше

Снимая квартиру в каком-то из польских городов или даже при наличии собственного жилья, кроме основных коммунальных услуг, таких как свет, газ и вода, придется платить:

  • взносы на техническое содержание недвижимости — 3 злотых за квадратный метр в месяц;
  • вывоз твердых бытовых отходов — 13 злотых в месяц за каждого жителя квартиры;
  • отопление (в холодный сезон) — 2 злотых за один квадратный метр общей площади жилья;
  • интернет — около 60 злотых в месяц.

Всего на коммунальные платежи в Польше семья из трех человек, проживающая в квартире площадью до 40 квадратных метров, тратит около 500 злотых (около 6 000 грн), что составляет почти 15% от минимальной зарплаты (3 500 злотых "чистыми" в 2025 году).

Ранее мы писали, как изменились цены на квартиры в Польше.

Также узнавайте, какие тарифы на электроэнергию и водоснабжение действуют в Германии.

тарифы коммунальные услуги Польша электроэнергия злотый
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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