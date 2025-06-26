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Головна Економіка Комуналка в Німеччині — скільки коштують вода та електроенергія

Комуналка в Німеччині — скільки коштують вода та електроенергія

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Дата публікації: 26 червня 2025 20:05
Комунальні послуги в Німеччині — тарифи на електрику та водопостачання у 2025 році
Євро в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Скільки коштує світло в Німеччині у 2025 році Скільки коштує куб води в Німеччині

У Німеччині фінансова діяльність компаній-постачальників комунальних послуг суворо контролюється державою. Індексація тарифів відбувається щороку на підставі аудиту, який проводять незалежні фірми. 

Новини.LIVE з'ясували, скільки коштує електроенергія та водопостачання у Німеччині.

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Скільки коштує світло в Німеччині у 2025 році

Тариф на електроенергію в Німеччині, як йдеться на порталі Migrant.biz.ua, складається з двох показників:

  • фіксована плата за доставляння;
  • ціна за кіловат на годину.

Держава вимагає від постачальників електроенергії пропонувати населенню різні тарифи, які залежать від часу доби — найдорожчі у ранковий та вечірній час, середні у денний та найдешевші вночі. 

Середній тариф на електроенергії в Німеччині у 2025 році становить 30 євроцентів (близько 15 грн) за кВт-год. 

Сім'я з трьох осіб витрачає на рік у середньому 2 500 кВт-год, тож, відповідно, сплачує 750 євро (36 400 грн) на рік або близько 63 євро (трохи більш як 3 000 грн) на місяць.

Скільки коштує куб води в Німеччині

Середня вартість одного кубічного метра холодної води в Німеччині, як повідомляється у сюжеті "Київського часу", у 2025 році становить 1,2-4,7 євро (58-230 грн) за куб. 
Гаряча вода — або централізована, або з бойлера — обходиться до 40 євро (майже 2 000 грн) на місяць.

До цієї цифри додається сума фіксованого базового тарифу – Grundpreis – близько 150 євро (7 300 грн) щорічно. Сюди входять усі збори за обслуговування каналізації. 

Загалом комунальні послуги у Німеччині коштують близько 300 євро на місяць (понад 14 500 грн). При цьому  "чиста" мінімальна зарплата, тобто сума, що залишається після вирахування податків та соціальних внесків, становить 1 500-1 700 євро (72 600-82 300 грн) на місяць. Отже, витрати на комуналку у Німеччині складають близько 18-20% від мінімалки.

Раніше ми писали, що уряд Німеччини планує підвищити дитячу допомогу Kindergeld для мільйонів родин, в тому числі українських.

Також дізнавайтеся, як отримати громадянство Німеччині у 2025 році.

тарифи комунальні послуги Німеччина електроенергія водопостачання
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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