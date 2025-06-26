Коммунальные услуги в Германии — тарифы на электричество и водоснабжение в 2025 году

Евро в руках. Фото: Freepik

В Германии финансовая деятельность компаний-поставщиков коммунальных услуг строго контролируется государством. Индексация тарифов происходит ежегодно на основании аудита, который проводят независимые фирмы.

Новини.LIVE выяснили, сколько стоит электроэнергия и водоснабжение в Германии.

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Тариф на электроэнергию в Германии, как говорится на портале Migrant.biz.ua, состоит из двух показателей:

фиксированная плата за доставку;

цена за киловатт в час.

Государство требует от поставщиков электроэнергии предлагать населению различные тарифы, которые зависят от времени суток — самые дорогие в утреннее и вечернее время, средние в дневное и самые дешевые ночью.

Средний тариф на электроэнергию в Германии в 2025 году составляет 30 евроцентов (около 15 грн) за кВт-ч.

Семья из трех человек тратит в год в среднем 2 500 кВт-ч, поэтому, соответственно, платит 750 евро (36 400 грн) в год или около 63 евро (чуть более 3 000 грн) в месяц.

Сколько стоит куб воды в Германии

Средняя стоимость одного кубического метра холодной воды в Германии, как сообщается в сюжете "Киевского времени", в 2025 году составляет 1,2-4,7 евро (58-230 грн) за куб.

Горячая вода — либо централизованная, либо из бойлера — обходится до 40 евро (почти 2 000 грн) в месяц.

К этой цифре добавляется сумма фиксированного базового тарифа — Grundpreis — около 150 евро (7 300 грн) ежегодно. Сюда входят все сборы за обслуживание канализации.

В целом коммунальные услуги в Германии стоят около 300 евро в месяц (более 14 500 грн). При этом "чистая" минимальная зарплата, то есть сумма, которая остается после вычета налогов и социальных взносов, составляет 1 500-1 700 евро (72 600-82 300 грн) в месяц. Таким образом, расходы на коммуналку в Германии составляют около 18-20% от минималки.

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