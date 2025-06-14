Українці в Німеччині — як швидко отримати громадянство і паспорт

Паспортний сервіс. Фото: УНІАН

Набути іноземне громадянство можна різними способами. Українці в Німеччині, маючи статус біженців, не обділені таким правом. Процес є багатоступеневим і вимагає наявності багатьох документів. А термін набуття залежить від обраного способу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українці можуть стати громадянами Німеччини.

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Як отримати німецьке громадянство

Якщо говорити про малюків, а не дорослих, то перший спосіб — за народженням. Діти автоматично набувають місцевого громадянства, якщо з’явилися на світ у Німеччині, а принаймні один із батьків проживає на території ФРН легально не менше п’яти років і має дозвіл на постійне перебування.

Другий поширений спосіб для іноземців — стати громадянином Німеччини через натуралізацію. Для цього треба виконати низку вимог:

мешкати в державі на законних підставах мінімум п’ять років (раніше було вісім);

володіти національною мовою на достатньому рівні;

бути інтегрованим у німецьке суспільство.

Донедавна біженці могли податися на громадянство через три роки постійного проживання за умови наявності суттєвих освітніх або професійних досягнень. Але німецький уряд скасував прискорену процедуру в травні 2025 року, аби позбавити хибних стимулів для нелегальної міграції.

Третій варіант — громадянство через шлюб. Іноземцям дозволяється подати заявку через три роки після одруження за умови спільного проживання в Німеччині протягом двох років. Також право набуття мають особи етнічного німецького походження та люди, які втратили громадянство через політичні обставини.

Рекордна кількість нових громадян

Завдяки програмі прискореної натуралізації іноземців (проживання упродовж п’яти років) німецькі паспорти у 2024 році отримали 291 955 мігрантів. За даними інформаційного агентства ARD, найчисленнішими групами нових громадян Німеччини були:

сирійці — 83 150 осіб, 28%;

турки — 22 525 осіб, 8%;

іракці — 13 545 осіб, 5%;

росіяни — 12 980 осіб, 4%;

афганці — 10 085 осіб, 3%.

Що цікаво, на момент набуття громадянства найдовше в Німеччині перебували турки — понад 23 роки в середньому. Термін проживання іракців та афганців складав майже 9 років, росіян — 14,5 року, сирійців — 7,4 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, проживання без прописки в Україні карається лише попередженням, а при повторному порушенні — штрафом від 17 до 51 грн. Проте відсутність зареєстрованого місця проживання ускладнює доступ до державних послуг і соціальної допомоги.

Також ми писали, що уряд Аргентини планує започаткувати програму набуття громадянства за інвестицію — 500 000 доларів. Наразі отримати паспорт іноземці можуть по натуралізації, за правом народження або через шлюб із громадянином Аргентини.