Громадянство за 500 000 доларів — яка країна хоче видавати паспорти за інвестиції

Долари в руках. Фото: Pexels

Уряд Аргентини планує дозволити іноземцям купувати громадянство за інвестиції. Досі паспорт південноамериканської країни давали по натуралізації, за правом народження і через шлюб. Але згодом процес набуття громадянства можуть пришвидшити шляхом фінансових вкладень у розвиток економіки Аргентини.

Про це написало видання TN.

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Скільки коштуватиме паспорт Аргентини

За наявною інформацією, вартість аргентинського паспорта може становити 500 000 доларів. Ці кошти потрібно буде вкласти в проєкти, що сприяють економічному розвитку країни і створенню робочих місць. Наразі невідомо, яким секторам надаватимуть перевагу, проте аналітики очікують акценту на агробізнесі, енергетиці, туризмі, технологіях тощо.

"Програма має на меті відрізнити себе від більш транзакційних схем громадянства за інвестиції, роблячи акцент на довгостроковому внеску в економіку Аргентини, що базується на заслугах, а не пасивній купівлі нерухомості чи пожертвах", — зазначило видання.

Уряд планує створити агенцію, яка займатиметься оцінкою, наглядом і сертифікацією відповідних інвестицій. Ініціатива покликана позиціонувати Аргентину як привабливу альтернативу для багатіїв, що перебувають у пошуках другого громадянства.

За оцінками, паспорт країни вартістю 500 000 доларів щорічно приноситиме в бюджет близько 2,5 млрд доларів, а з часом сума виросте.

Що дає паспорт Аргентини

До цього Аргентина ніколи не запроваджувала програми надання громадянства за прямі інвестиції, лише шляхом натуралізації, шлюбу чи за правом народження. Наявність паспорта державного зразка надає колишнім іноземцям чимало переваг, зокрема:

право на безвізові подорожі, включно з Шенгенською зоною;

можливість поселення в дев'яти південноамериканських країнах;

доступ до якісної медицини та низьких споживчих цін.

Також аргентинцям не потрібно відмовлятися від першого паспорта, оскільки законодавство країни дозволяє подвійне громадянство.

Нагадаємо, українці можуть стати громадянами Мальти за внесок у 600 000 євро. Стільки треба заплатити, щоб скоротити термін очікування до 36 місяців. За інвестицію в розмірі 750 000 євро другий паспорт оформлять за 12 місяців.

Також ми писали, що українцям стане складніше отримати паспорт Франції з 2026 року. Для набуття громадянства іноземцям доведеться опанувати мову на високому рівні, орієнтуватися в місцевих законах і знати історію Франції. А ще — не мати судимостей.